上海太太62萬招保姆　要求「跪式服務」如古代丫鬟

▲保姆。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一則「月薪14萬（人民幣）招保姆」的招聘訊息，要求保姆服務太太時必須「跪式服務」，自尊心不能太強，相當於古代的貼身丫環，還必須會唱歌、會跳舞、長相乾淨。

招聘訊息中提到，上海需要不住家阿姨，早上9點到晚上9點，服務一位太太，工作內容：伺候太太需要「跪式服務」，太太一伸腳就知道給穿鞋子，一抖肩就給脫衣服，自尊心很強的不要，要有眼力見，就相當於古代的貼身丫環。

召聘訊息中還列出了幾項條件：身高165公分以上，體中55公斤以下，高中以上學歷，要會唱歌、會跳舞、長相乾淨。

▼招聘訊息在網路上瘋傳。（圖／翻攝紅星新聞）



由於月薪高達14萬元人民幣（約62萬元新台幣），招聘訊息很快就在網路上瘋傳，許多人也對所謂的「跪式服務」感到相當好奇，「這麼多錢，踐踏我的人格也沒關係。」「在外面工作拿個幾千元，也差不多是跪著了。」「真的有這種薪水，要我趴著都行！」

陸媒《紅星新聞》實際聯絡了貼出招聘訊息的家政公司，對方表示招聘訊息是真的，不過，對於進一步的細節，則稱是客戶個人隱私，不方便透露。

《紅星新聞》後來又以應聘的名義再次詢問該公司，對方表示，客戶已經以14萬月薪招聘到2名保姆，白班、夜班各一名。

該公司人員還透露，白班的保姆除了一般的擦地、拖地、洗衣服等，還得為僱主穿襪子、穿鞋，並在僱主回家前10分鐘站在門口迎接，為僱主脫鞋；晚班的保姆則要為僱主洗腳按摩、準備水果、放洗澡水、打掃浴室等。

該公司人員也提到，其實這份工作不好做，但阿姨還是努力做，想要留下來。

▼家政公司仲介稱已經找到人。（圖／翻攝紅星新聞）



另一間家政公司的經理表示，開出年薪上百萬招聘保姆非常罕見，嚴重脫離正常價格區間，不排除是企業營銷手法，但也說不定真的有這樣的小眾消費群體，「反正我們從來沒接待過這麼『慷慨』的僱主，大部分僱主提的要求都很合理，價格也在正常區間。」

成都市家政服務行業協會會長王小兵也認為，這樣百萬年薪請保姆的確聞所未聞，站在大眾消費和行業正常水平來看，這樣的案例出現的確有可能是某些家政公司的營銷手段，但也不排除其真實存在的可能。

王小兵說，一般而言，行業內提供主流家政服務的價格相差並不大，如月嫂的月薪大概在1.5萬元左右、育兒嫂月薪在1萬元上下，而普通家政員工月薪約6千元。

另外，對於所謂的「跪式服務」，王小兵說，無論是要求幫忙換鞋脫鞋，還是要求提前在家門等待，只要未涉及違法要求和明顯的侵權行為，那麼僱主和從業者更多是雙向選擇，如果從業者不介意也無可厚非。

王小兵也解釋，站在保護從業者權益的角度來說，僱主的任何要求都應寫入合約中，從業者事先也有知情權，「果服務過程中額外增加需求，或者出現違法或違背道德底線的需求，那麼無論仲介還是從業者，都有權終止服務。」

不過，王小兵也強調，這樣嚴苛的需求應屬個案，從業者有權拒絕不合理訴求，作為仲介一方也同樣應該對消費者的訴求進行審核，「不是多給錢就能為所欲為，而是所有要求都應該公開透明，且合理合法，不能踐踏從業者的人格。」