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社會 社會焦點 保障人權

快訊 ∕ 山友摔落中央尖溪山屋70米瀑布　黑鷹直升機吊掛...緊急送醫

▲▼中央尖溪山屋瀑布 。（圖／翻攝Google maps）

▲1名山友摔落中央尖溪瀑布 。（圖／翻攝Google maps）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一行11人登山隊前往台中市和平區的中央尖山，其中一名王姓山友經過山屋上方瀑布時，不慎摔落約60至70公尺意識不清，同行山友立即打電話求援，台中市消防局獲報後派出消防員8人、太管處巡查員1人、高山協作1人，共計10人前往搜救，今上午天氣雲層漸散，空勤直升機前往吊掛成功後飛往花蓮德興棒球場，於08時09分將傷者送往花蓮慈濟醫院。

台中市消防局表示，11日17時接獲民眾報案表示有一行11人登山團，其中一名王姓登山客(男，約64歲)於中央尖溪山屋上方瀑布處跌落約60至70公尺，意識不清、臉部血腫、頭部及四肢多處外傷。

勤務中心12日立即由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊率和平及谷關分隊共計4人，於7時13分在東勢河濱公園搭乘直升機，並於7時31分於中央尖溪草坡降落後立即前往事故地點救援，同時並請梨山分隊柯弘琪小隊長帶隊率梨山分隊等4人、協同友軍太管處1人、高山協作1人，共計6人，於8時5分由勝光登山口陸路前往救援。

搜救人員於13時35分接觸待救者，檢傷發現傷頭部多處擦傷、血腫、意識模糊，以SKED固定傷患，並於16時15分將傷患運送至中央尖溪山屋；另陸路挺進搜救人員一行6人於16：30抵達雲稜山屋夜宿。空勤總隊派出花蓮基地直升機前往救援，於今(13)日07時33分吊掛成功飛往花蓮德興棒球場，搜救人員收拾裝備目前仍下撤中，傷者於08時09分由自強91送往花蓮慈濟醫院。

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