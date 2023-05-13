31年前「三重連續命案」傳靈異！　17歲少女冤魂夜夜索命

▲廖明德告訴警方自己犯案後，夜夜都有冤魂來索命，讓他無法入眠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

31年前，新北三重連續2天傳出命案，第1名死者是高中夜校女生，被砍殺多刀死在天橋上；第2名死者是男性街友，慘遭肢解，棄屍國小校園。

警方在2個現場各發現1個酒瓶跟1個刀鞘，上面貼有同樣的價格標籤，訪查上百家商店後，鎖定廖姓毒蟲涉案，最後循線逮捕。廖供稱缺錢花用才會犯案，事後冤魂夜夜索命，無法入眠，他最終遭判處死刑，槍決伏法。

1992年3月20日晚間10點多，一位民眾行經新北三重一座天橋，遠遠看見盡頭處有個東西，由於天色昏暗，光線不足，他以為又是沒公德心的人亂丟大型垃圾，沒想到走近卻發現地面上有一大片血跡，空氣中還瀰漫著濃濃的血腥味，定神一看，竟然是一名女學生仰躺在血泊中，動也不動。

▲年僅17歲的林姓女學生在返家途中，遭欲劫財的廖明德刺頸身亡。

民眾嚇得踉蹌，慌張跑到天橋下的電話亭，打電話報警，警方趕抵現場後，拉起封鎖線勘查，確認女學生已經沒有生命跡象，她的下巴和左手都有刀傷，而脖子有一道很深的刀傷，大動脈遭切斷是致命傷。

天橋命案 殘留血腳印

警方隨後在天橋上找到死者的書包，從散落的物品中，確認死者是17歲的林姓高中夜校生。

林母接獲噩耗，哭到斷腸，她告訴警方，女兒白天都在家裡幫忙做生意，傍晚才到學校上課，晚上9點半放學之後，會由天橋步行到公車站搭車，再走路回家，是固定的路線。

▲警方根據現場遺留腳印和商店標籤，循線逮捕凶手廖明德。

警方調查，林女生活單純，沒有男朋友，也從沒有曠課紀錄，她的家境並不富裕，出門上課只帶了50元，該座天橋使用率低，現場沒有目擊證人，附近居民跟商家也都沒聽見求救聲，林女為何會在回家必經路線遭遇死劫？凶手的動機又是什麼？令人不解。

除了死者的書包外，警方也在天橋的角落，發現一個參茸藥酒的空酒瓶，另外現場還有幾處看似腳掌、腳趾形狀的血痕，仔細量測後，警方研判是凶手光腳踩過的血腳印。

▲女學生刺頸案事發天橋與發生街友分屍案的校園工地，僅相距400公尺。

更令人震驚的是，正當警方加派人力準備擴大調查時，附近一處興建中的國小工地，竟然傳出分屍案，距離女學生命案現場只有400公尺。女學生命案發生隔天，一名工人一早到國小工地準備上工，沒想到才剛走進校門，就看到穿堂牆邊有一只血淋淋、直立的斷腳，嚇得立刻報警。

國小工地 驚見分屍男

警方獲報到場，發現該工地四周都有鷹架包圍，只有一處校門開放，供工人及工程車進出，而在斷腳旁，有一條長長的拖行血痕，警方沿著血痕搜尋時，竟在教室走廊、地下室樓梯、花台等地點，陸續找到被肢解的屍塊，校園成了驚悚的分屍案現場，連經驗老到的刑警都難以置信。

▲警方在分屍案現場查獲一個水果刀鞘，上頭的商店標籤成為破案關鍵。

警方將屍塊蒐集齊全，進行相驗，初步研判死者是男性，除了四肢被利刃砍下之外，左手掌還被砍斷，胸口被剖開，頭顱及生殖器也被砍下，凶手下手十分凶殘。警方研判，凶手將死者的生殖器切下，還將其餘屍塊暴露四散，若不是與死者有深仇大恨，就是刻意誤導警方偵辦。

▲分屍案現場的數個裸足腳印，經警方比對與天橋命案的血腳印相符。

連續2天發生命案，讓三重警方倍感壓力，投入大批人力封鎖工地，進行地毯式搜索，希望能夠找到蛛絲馬跡。一名眼尖的警員發現，棄屍現場有好幾個泥巴腳印，而且這些腳印也是光腳，警方趕緊比對女學生命案現場的血腳印，赫然發現大小、形狀一致，是同一個人的腳印。除此之外，警方還在校園內找到一個水果刀的刀鞘，也一併帶回採證。

標籤相符 循證言鎖定

警方在勘驗2起命案的證物時，發現天橋命案的參茸藥酒瓶蓋，與校園分屍案的水果刀刀鞘，都貼著相同的白色價格標籤，為了緝凶，警方立刻派人查訪附近上百家超商、雜貨店，最後總算找到破案關鍵。某雜貨店一名女店員一眼就認出標籤是自家商店的，還語出驚人地表示，購買水果刀的男子經常上門，不但曾買東西不付錢，買刀當天衣服上還沾了血跡，十分醒目。

▲女學生命案現場除了數個血腳印外，還遺留著一支空酒瓶。

女店員的說詞讓警方士氣大振，辦案人員研判，會大剌剌穿著血衣買刀，凶手可能是神智不清的煙毒犯，於是調出轄區煙毒犯的檔案，請女店員指認，女店員也立刻認出買刀的是廖明德。

警方隨即到其住處找人，但他早一步搭計程車逃逸，警方事後透過監視器掌握計程車車牌，順利在台北市逮捕廖男，他被捕時眼神迷茫、走路搖晃，似乎依舊神智不清。

▲警方勘驗命案現場證物，循線找到雜貨店女店員，她供稱廖明德前往買刀時，衣服已沾染血跡。

廖男清醒後坦承，3月20日晚間，他蹲在天橋上喝酒，因為缺錢花用，想要搶錢，後來看見女學生獨自一人經過，認為有機可乘，所以從後方環抱，但女學生不斷掙扎，他便拿刀亂刺，女學生倒地後，他拿走對方身上的50元，隨即逃離現場。

吸膠致幻 多強盜前科

當天深夜，廖男和一名認識的街友翻牆進入國小工地，廖因為吸食強力膠又喝了酒，神智不清，所以在街友面前做出猥褻動作。事後，廖認為對方一定會到處宣傳，讓他沒面子，因此痛下毒手，將對方殺害分屍。廖告訴警方，他犯案後，夜夜都有冤魂來索命，讓他無法入眠，幾近崩潰，被捕反覺得解脫。

▲警方封鎖國小工地分屍案現場，進行地毯式的搜索採證。



警方調查，廖明德學歷不高，平常打零工為生，案發當時26歲，已有多項搶奪前科，女學生命案前1天，他還曾在附近閒晃，行經一家照相館時，見女店員1人顧店，竟佯稱要照相，隨即用水果刀抵住女店員想要劫財，後來因女店員大聲呼救，他才罷手逃逸，沒想到隔天竟因缺錢，殺害夜校女學生，不久後再犯下街友分屍案。

廖男犯下2起命案後，四處躲藏，逃亡期間曾經跑到台北市一間雜貨店假裝購物，趁女店員找錢的空檔，故技重施，掏出水果刀猛刺女店員劫財，所幸對方命大，雖然受了傷，但逃過死劫。

由於廖男坦承犯案，加上罪證確鑿，警方將他移送地檢署後，檢察官很快便依強盜殺人等罪，將他提起公訴，並向法院求處死刑。法官審理後認為，廖年輕力壯，卻不努力工作賺錢，曾多次因搶奪罪遭判刑，卻不知悔改，又連續搶劫殺人，心狠手辣，泯滅人性，將他判處死刑定讞。不久之後，廖便遭槍決伏法，結束惡貫滿盈的一生。

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