85歲作家李家同驚傳罹「攝護腺癌」　最新病況曝光

▲李家同今日自曝罹癌。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

85歲作家李家同今（11）日下午在個人臉書發文表示，日前做了攝護腺切片檢查，結果確定罹患攝護腺癌，不過他強調，癌細胞是否已經擴散，要看後續詳細的檢查才能確認，自己目前沒有特別不舒服的地方，甚至還打網球。

李家同在臉書發文表示，前陣子他做了攝護腺切片檢查，今日檢查結果出爐，醫生告知他的確罹患攝護腺癌，不過不確定癌細胞有沒有擴散，需要看之後的檢查才知道，治療也需要根據檢查結果決定。

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李家同說道，有很多好友對他很關懷，這讓他有一些罪惡感，「因為我實在沒有資格受到如此關懷的。畢竟我已經是85歲的老翁，攝護腺癌也不是什麼非常可怕的癌症，我本人目前沒有任何不舒服之處。」

他希望大家應該多關心家境不好的孩子，「他們沒有能夠回答問題的父母，也不能得到家教和補習班的幫助，所以他們的學業程度遠遠落後於家境好的孩子們。這使他們沒有好的競爭力，我們不能靠政客關心他們，我們心地善良的人實在應該時時刻刻想到這些孩子。」

李家同回憶，小時候生病，媽媽就會特別對他好，若臥病在床，會買一本書送他，所以他一直覺得生病也有其好處。現在有了太太，發現生病後太太對他加倍疼愛，讓他笑說「所以我非常高興太太要燒雪菜肉絲麵給我吃，因病得福。」

文末他也透露，「我猜我的癌症還沒有太嚴重的擴散，理由是我還在若無其事地打網球。如果是癌末，大概打不成網球吧。」