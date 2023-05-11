快訊／中部女學生染流感驗出H1N2v「疑豬傳人」　成國內第三例

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日公布國內確認第三例H1N2v流感個案，是一名中部10多歲青少女，3月中旬感染流感輕症，但檢體卻無法順利分型，進一步檢驗、基因定序確認是H1N2v，為存在於豬隻之低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例。進一步調查個案在課餘時間會去養豬場觀察豬隻活動，可能是豬傳人或者環境中與病毒接觸，和國內前2例個案無關連性，屬散發個案。

▲疾病管制署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）



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疾管署調查這名青少女，近期無出國旅遊史，疫調後有豬隻接觸史，今(2023)年3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

羅一鈞表示，個案呼吸道檢體送合約實驗室進行例行性流感病毒培養後無法成功分型，使用一般檢驗法驗到H1但是N驗不到，經過進一步基因定序確認不是目前人流行的H1N1，為H1N2v流感病毒，且與我國2021年首例感染H1N2v個案之基因組成類似。

H1N2v為存在於豬隻之低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症。羅一鈞指出，這名個案本身有豬隻接觸史，課餘時間會去養豬場觀察豬的活動，推測為豬傳人或者環境當中間接病毒接觸。經調查個案密切接觸者3名，均未有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。

▲H1N2v為存在於豬隻之低病原性流感病毒。（圖／ETtoday資料照）

農政單位亦自病例接觸之養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。針對我國出現第3例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署並邀集農政單位及相關醫學專家召開會議討論，依現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物與環境之監測。

疾管署說明，我國首例及第2例H1N2v流感病毒案例分別為前(2021)年4月及去(2022)年10月檢出，皆為住在中部之學齡前女童，家中皆從事禽畜養殖業，惟前2案與本案並非住在相同縣市，且3案之養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性。

全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2病毒株較為接近，但不相同，目前公費流感抗病毒藥物有效。