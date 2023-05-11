中寮鐵路縮短運送時間　陸進口榴槤價格「便宜一半」

▲中國每年從泰國進口大量榴槤。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸進口榴槤的價格從5月開始大幅降價，相較上個月便宜了一半，也明顯較去年的價格低。對此，泰國的榴槤出口商表示，自從「中寮鐵路」開通後，榴槤運往中國的時間大大縮短，從原先海運的7天、公路的5天，降至只要3天，大幅降低了成本。

根據《央視》報導，榴槤4月初時每公斤仍要百元（人民幣），但自從「五一」連假之後，價格就幾乎「腰斬」，不少地方的價格已跌至每公斤40元上下，等於只要百元左右就可以買下整顆大榴槤。

報導也提到，5到8月是榴槤成熟和銷售的旺季，大批榴槤正在上市，預期還將持續降價。

泰國是全球出口新鮮榴槤最多的國家，也是中國允許進口水果品種最多的國家。對於今年榴槤的大幅降價，泰國的榴槤出口商透露，自從搭上「中寮鐵路」的快車，榴蓮運輸到中國的時間大大縮短，「以前通過海運需要大約7天時間、公路運輸大約5天，自從有了中老鐵路，榴蓮從泰國運到中國昆明只需3天。」

報導也引述泰國媒體報導指」出，從泰國瑪達普站（Map Ta Phut）開往中國廣州的「榴蓮班列」，已打破從泰國運輸水果至中國所需時間的最快紀錄，運輸途中損耗的概率也顯著降低。

據泰國商業部統計，2022年中國佔泰國榴蓮出口總量的96%以上。預計在中寮鐵路的助力下，今年泰國榴蓮的出口額有望再創新高。

報導更提到，「中寮鐵路」去年12月開通運營滿一年，隨著雲南磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地的投入使用，中寮鐵路正式具備入境水果全鐵路運輸能力。