呂秋遠10點剖析行人地獄　「台灣人3分鐘熱度會有更多犧牲者」

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台南8日發生一起交通悲劇，一名3歲女童過斑馬線時遭撞身亡，媽媽頭部重創仍在加護病房觀察，該事件讓台灣被稱為「行人地獄」的話題再次掀起討論。知名律師呂秋遠則列出10大問題，直言「台灣人這麼隨興的看待生命，三分鐘熱度過了，會有更多的犧牲者出現」。

呂秋遠昨（10）日在臉書發文表示，他以身為用路人的個人經驗來說，台灣對於自行車、行人都非常不友善，並列出10點說明：

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一、騎樓高低起伏

如果有嬰兒車、行李箱，要在騎樓內走路，根本就是強迫行人做重量訓練，只見我們要不斷的讓身邊攜帶的物品拉上提下，走完以後臂力都增強了。不滿意？不滿意走外面，看車子可怕，還是讓自己多做點運動。

二、騎樓堆滿雜物

各種商家，可以隨時隨地在自家門口擺攤、堆放貨品、製造各種行人障礙物，讓行人通過時，要不側身通過、要不乾脆走出騎樓到道路去冒險。依法可以取締嗎？當然可以！你試試看啊！看看議員會不會馬上來為民服務？你這個基層是不是想要被處分？

三、摩托車隨時可以在人行道上疾駛與暫停

任何摩托車，都可以直接騎上人行道停車，在停車的過程中，難免要繼續行駛，誰跟你牽車通行？要逆向，其實人行道更方便，把人行道停滿以後，行人不就得走到平面道路了？道路總不會堆滿雜物、上下起伏、停滿機車吧？

四、紅線、黃線停車

任何汽車、機車，只要想停就停，不用顧慮路邊是紅線還是黃線，想卸貨？想買東西？路邊隨便停，反正馬上就走了，是不會互相體諒嗎？只要留一點縫隙給其他車可以過就好，你按喇叭他還會對你白眼，不客氣一點還會罵你叭三小，馬上就走了，是趕著去投胎哦！接著行人就要在各種車輛當中迂迴前進，閃行駛中的汽車、臨停的汽車、左右移動的摩托車。

五、斑馬線前不暫停

確實看到行人在前面，行人指示燈也還在閃，行人剩三秒要衝路口，駕駛覺得行人這三秒不會衝，看到一點空檔就要趕快過，不然下一個綠燈要再等九十秒，行人又是蜂擁而至，後面的車子一直在催我，喇叭已經按到按林娘，怎麼辦？衝了、出事了。

六、轉彎、路口不減速

A柱擋住沒看到，很多駕駛在出事以後，就會說，都是A柱的錯，我根本就沒看到行人。當然，有些情況確實是如此，但是很多時候是根本沒有減速慢行。

七、道路設計就有問題

有些路口，分隔島根本要重建。有些路口沒有分隔島，就應該設置偏心車道，例如偏心左轉車道，就是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，接近路口時漸變進入左轉車道，不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，減少直行車因前方車欲左轉，被迫由右側切出變換車道，易與後方來車追撞發生事故，中壢就剛做好。

對了，前瞻計畫有編列這些改善道路預算，還認為這是綁樁的人，請看看新竹、桃園各地的改善情況。

八、權責單位多頭馬車

目前，實體人行道的事權屬於內政部營建署，交通部的法規只能主管綠色標線型人行道。而標線人行道，在法規的定義上又不屬於人行道，而是標線的一種。交通部本身事權就應該要統一，而中央地方權責就更混亂。市區道路的養護機關為各縣市政府的養工處、新工處，中央主管機關為內政部營建署；而道路上的號誌、標線，卻由各地交通局負責，執法則由警察局交通大隊處理。這些狀況，根本就是一團混亂，管理與設置法規必須要重新檢討。

九、有些駕駛上車前是天使、開車時是惡魔

有些駕駛可能平常壓力太大，上車前溫文儒雅，開車時搶快爭先，以頭文字D的拓海為偶像，壓車、尬車，什麼都來。遇到前方車輛開太慢、行人走太慢，還會在按完喇叭、猛踩油門超車後，對其他駕駛與行人比中指。下車以後，他又變成了一個好人。

十、你的駕照是用雞腿買來的嗎？

我們的駕駛，從來不就是在考駕照，而是在考試。考完試、拿到駕照以後，從來就沒辦法開車。

呂秋遠引用旅居台灣的瑞士人杰宇的一段話，在瑞士考照，「首先，我們需要考交通規則，筆試通過之後，我們需要跟專業教練練習開車。我們前幾堂課就會上路開車，累積大約三十個小時跟教練的開車時間，就需要跟考官道考。我們州的道考很恐怖，考官會叫我們開一些既狹窄又彎彎曲曲的迴旋山路」。

而台灣的考照流程，是教練會給你一套轉幾圈方向盤可以路邊停車、對準哪裡可以一次倒車入庫，甚至標榜原地考照，只要面臨這種駕訓班熟悉的場地，就可以拿到駕照，呂秋遠直言，「台灣造就出一批，有駕照，但是不會開車的人」。

「行人地獄的悲劇，不斷在發生，可是我們願不願意得罪選民，徹底整頓騎樓，還給行人的行走空間、我們願不願意整合主管機關、我們願不願意提出更多預算改善路口與路面、我們願不願意改變考照制度、記點紀錄、認真取締違法、不要帶頭關說違規停車、不要為了自己方便，隨便併排、紅線臨停？」呂秋遠說，「如果還是做不到，以台灣人這麼隨興的看待生命，三分鐘熱度過了，會有更多的犧牲者出現，這就是全世界聞名的行人地獄」。