　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呂秋遠10點剖析行人地獄　「台灣人3分鐘熱度會有更多犧牲者」

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

台南8日發生一起交通悲劇，一名3歲女童過斑馬線時遭撞身亡，媽媽頭部重創仍在加護病房觀察，該事件讓台灣被稱為「行人地獄」的話題再次掀起討論。知名律師呂秋遠則列出10大問題，直言「台灣人這麼隨興的看待生命，三分鐘熱度過了，會有更多的犧牲者出現」。

呂秋遠昨（10）日在臉書發文表示，他以身為用路人的個人經驗來說，台灣對於自行車、行人都非常不友善，並列出10點說明：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、騎樓高低起伏

如果有嬰兒車、行李箱，要在騎樓內走路，根本就是強迫行人做重量訓練，只見我們要不斷的讓身邊攜帶的物品拉上提下，走完以後臂力都增強了。不滿意？不滿意走外面，看車子可怕，還是讓自己多做點運動。

二、騎樓堆滿雜物

各種商家，可以隨時隨地在自家門口擺攤、堆放貨品、製造各種行人障礙物，讓行人通過時，要不側身通過、要不乾脆走出騎樓到道路去冒險。依法可以取締嗎？當然可以！你試試看啊！看看議員會不會馬上來為民服務？你這個基層是不是想要被處分？

三、摩托車隨時可以在人行道上疾駛與暫停

任何摩托車，都可以直接騎上人行道停車，在停車的過程中，難免要繼續行駛，誰跟你牽車通行？要逆向，其實人行道更方便，把人行道停滿以後，行人不就得走到平面道路了？道路總不會堆滿雜物、上下起伏、停滿機車吧？

四、紅線、黃線停車

任何汽車、機車，只要想停就停，不用顧慮路邊是紅線還是黃線，想卸貨？想買東西？路邊隨便停，反正馬上就走了，是不會互相體諒嗎？只要留一點縫隙給其他車可以過就好，你按喇叭他還會對你白眼，不客氣一點還會罵你叭三小，馬上就走了，是趕著去投胎哦！接著行人就要在各種車輛當中迂迴前進，閃行駛中的汽車、臨停的汽車、左右移動的摩托車。

五、斑馬線前不暫停

確實看到行人在前面，行人指示燈也還在閃，行人剩三秒要衝路口，駕駛覺得行人這三秒不會衝，看到一點空檔就要趕快過，不然下一個綠燈要再等九十秒，行人又是蜂擁而至，後面的車子一直在催我，喇叭已經按到按林娘，怎麼辦？衝了、出事了。

六、轉彎、路口不減速

A柱擋住沒看到，很多駕駛在出事以後，就會說，都是A柱的錯，我根本就沒看到行人。當然，有些情況確實是如此，但是很多時候是根本沒有減速慢行。

七、道路設計就有問題

有些路口，分隔島根本要重建。有些路口沒有分隔島，就應該設置偏心車道，例如偏心左轉車道，就是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，接近路口時漸變進入左轉車道，不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，減少直行車因前方車欲左轉，被迫由右側切出變換車道，易與後方來車追撞發生事故，中壢就剛做好。
對了，前瞻計畫有編列這些改善道路預算，還認為這是綁樁的人，請看看新竹、桃園各地的改善情況。

八、權責單位多頭馬車

目前，實體人行道的事權屬於內政部營建署，交通部的法規只能主管綠色標線型人行道。而標線人行道，在法規的定義上又不屬於人行道，而是標線的一種。交通部本身事權就應該要統一，而中央地方權責就更混亂。市區道路的養護機關為各縣市政府的養工處、新工處，中央主管機關為內政部營建署；而道路上的號誌、標線，卻由各地交通局負責，執法則由警察局交通大隊處理。這些狀況，根本就是一團混亂，管理與設置法規必須要重新檢討。

九、有些駕駛上車前是天使、開車時是惡魔

有些駕駛可能平常壓力太大，上車前溫文儒雅，開車時搶快爭先，以頭文字D的拓海為偶像，壓車、尬車，什麼都來。遇到前方車輛開太慢、行人走太慢，還會在按完喇叭、猛踩油門超車後，對其他駕駛與行人比中指。下車以後，他又變成了一個好人。

十、你的駕照是用雞腿買來的嗎？

我們的駕駛，從來不就是在考駕照，而是在考試。考完試、拿到駕照以後，從來就沒辦法開車。

呂秋遠引用旅居台灣的瑞士人杰宇的一段話，在瑞士考照，「首先，我們需要考交通規則，筆試通過之後，我們需要跟專業教練練習開車。我們前幾堂課就會上路開車，累積大約三十個小時跟教練的開車時間，就需要跟考官道考。我們州的道考很恐怖，考官會叫我們開一些既狹窄又彎彎曲曲的迴旋山路」。

而台灣的考照流程，是教練會給你一套轉幾圈方向盤可以路邊停車、對準哪裡可以一次倒車入庫，甚至標榜原地考照，只要面臨這種駕訓班熟悉的場地，就可以拿到駕照，呂秋遠直言，「台灣造就出一批，有駕照，但是不會開車的人」。

「行人地獄的悲劇，不斷在發生，可是我們願不願意得罪選民，徹底整頓騎樓，還給行人的行走空間、我們願不願意整合主管機關、我們願不願意提出更多預算改善路口與路面、我們願不願意改變考照制度、記點紀錄、認真取締違法、不要帶頭關說違規停車、不要為了自己方便，隨便併排、紅線臨停？」呂秋遠說，「如果還是做不到，以台灣人這麼隨興的看待生命，三分鐘熱度過了，會有更多的犧牲者出現，這就是全世界聞名的行人地獄」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
美女議員私密自拍影像遭外流　網媒社長慘了
林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來
大S痛心認2度流產！　汪小菲調情薄紗美女被拍
7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！　滑雪學校道歉了
快訊／超殺機票「飛日韓千元起」！　即起開搶了
好市多補償方案挨批！　「金額太低、沒誠意」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

91歲宜蘭猛翁「1尾活龍」嘿咻不靠藥物...愛妻超滿意　醫師也比讚

「彷彿太魯閣案重演！」律師認為中捷SOP有問題：家屬可提國賠訴訟

撞上奪命吊臂！他不解「中捷為何走高架？」　真相曝光：沒得選

企鵝妹環島「哪裡遇最多怪人？」　全場點名1縣市：有夠誇張

帶媽媽出遊！台灣虎航推超殺機票「日韓機票千元起」　10點開搶了

調查中捷慘劇！運安會一周內訪談相關人員　「30天內提初步報告」

7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！滑雪學校道歉了：虛心接受指教

好市多補償方案出爐！消基會批「金額太低、沒誠意」　願打團體訴訟

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」　

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

台中吊臂墜落

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

91歲宜蘭猛翁「1尾活龍」嘿咻不靠藥物...愛妻超滿意　醫師也比讚

「彷彿太魯閣案重演！」律師認為中捷SOP有問題：家屬可提國賠訴訟

撞上奪命吊臂！他不解「中捷為何走高架？」　真相曝光：沒得選

企鵝妹環島「哪裡遇最多怪人？」　全場點名1縣市：有夠誇張

帶媽媽出遊！台灣虎航推超殺機票「日韓機票千元起」　10點開搶了

調查中捷慘劇！運安會一周內訪談相關人員　「30天內提初步報告」

7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！滑雪學校道歉了：虛心接受指教

好市多補償方案出爐！消基會批「金額太低、沒誠意」　願打團體訴訟

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」　

快訊／國民黨17日徵召總統候選人　朱立倫：團結支持最後人選

謝忻、小甜甜撕破臉！　認了「關冷氣」狗亡：因為她說整天開很貴

金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

蕭美琴：中國將試圖干預總統大選　經濟制裁脅迫台企

中捷驚悚41秒！吊臂砸穿隔音牆列車仍啟動　撞上釀1死10傷

在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

自由盃國小桌球團體賽開打　超過千名學童參賽

91歲宜蘭猛翁「1尾活龍」嘿咻不靠藥物...愛妻超滿意　醫師也比讚

「彷彿太魯閣案重演！」律師認為中捷SOP有問題：家屬可提國賠訴訟

撞上奪命吊臂！他不解「中捷為何走高架？」　真相曝光：沒得選

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

林淑雅台中捷運遇難　曾為原民權益奔走

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

高雄男「電池卡肛門」！　醫院廁所傳慘叫...他拿掃把後門狂攪

嫁到賺到！「這3類命格」讓老婆一生好命

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

男友送神秘信封求婚！她一拆開臉垮

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面