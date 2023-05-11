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五位人氣插畫家作品傳遞「生命兩難」　黃子佼公開收藏談取消婚禮抉擇

▲▼生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞影片）

▲講述免疫低下族群人生難題的《免疫低下跟你想得不一樣 生命兩難展》，即日起至5/24（三）在捷運忠孝復興站附近的「Boven cafe」登場。（圖／擷取自《即新聞》影片，下同）

生活中心／綜合報導

揮別3年多的疫情，本來停擺的日常活動開始活絡起來，像是要不要上餐廳吃一頓？揪親友國內旅行或出國度假？是否可以重新準備留學了？這些日常選擇不再受疫情困擾，然而對於免疫低下族群來說，竟是「攸關生死」的人生兩難？

近日在台北，有個小而溫馨且帶來深深反思的《免疫低下跟你想得不一樣 生命兩難展》，就在捷運忠孝復興站附近的「Boven cafe」登場！這個由台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會和臺灣病友聯盟攜手舉辦的展覽，集結5位人氣插畫家Duncan、囂搞、消極男子、狗與鹿和街頭故事李白的創作，以療癒的插畫，帶出免疫低下族群疫情下不為人知的心路歷程，向來熱愛藝術與公益活動的知名主持人黃子佼，特別搬出他珍藏多年、能與這次主題「生命兩難」相互呼應的收藏品，與所有民眾分享他的兩難故事。

▲▼生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞影片）

ETtoday當家主播小孟此次也邀請黃子佼來到展覽現場，帶著大家逛逛生命兩難展！首先，先和讀者科普一下何謂「免疫低下」？這和我們一般人偶爾過勞、睡不好，容易感冒的「免疫力差」其實不同，免疫低下族群是指正在接受癌症治療、患有血液惡性腫瘤、長期服用免疫抑制劑藥物、先天性免疫功能不全、HIV、洗腎以及器官移植的病友，據統計在台灣約有60萬人屬於免疫低下族群。即使目前迎來解封，他們仍因免疫功能較差，還是要緊戴著口罩過日子，甚至連和另一半、孩子親吻擁抱都成難題。就連黃子佼都說，「免疫低下病友經歷的事，我們真的無法想像！」他也擔憂若日後脫口罩成為日常，一直戴著口罩的病友反而會被陌生人投以異樣眼光，可能會讓他們更不敢出門。所以「很歡迎大家來看展，認識免疫低下族群的兩難，也請大家發揮同理心，好好理解他們！」

▲▼生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞影片）

此次，黃子佼為《免疫低下跟你想得不一樣 生命兩難展》帶來的2件收藏，都是出自手寫字藝術家「今晚我是手」。寫著「如佼似漆」的作品原本是為了多年前的婚禮而做，「這4個字是我和太太的hashtag，當時為了婚禮也請『今晚我是手』寫了喜帖、請柬等，結果碰到疫情，開始面臨『要縮小規模嗎？取消市集嗎？』等問題，當然會希望留下幸福畫面和生命回憶，但為了兼顧當時親友的安全，最後還是取消，我想很多朋友在這幾年，也都經歷過許多像這樣的兩難。」

另外一幅寫滿字的作品，黃子佼認為內容的語意和生命兩難的議題相當契合，「生活中有些狀況是，一邊忙東忙西，一邊好像找到了答案，但其實問題仍然存在。」然而活在當下也只能把這些兩難、疑惑好好收著，「我覺得這幅作品剛好也是在講這樣矛盾的兩難，所以帶來現場與大家分享。」

▲▼生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞影片）

黃子佼自曝身邊剛好就有免疫低下的朋友，在疫情這幾年很少出席聚會，就算疫情趨緩後也深居簡出。「本來我還覺得奇怪，怎麼有點孤僻？後來我才知道他曾面臨抗癌，屬於免疫力低下族群，我很慶幸當時沒有生氣誤會他，因為可能不小心就會讓他傷心。」就像插畫家Duncan所畫下的「我不是社恐，我只是免疫功能低下」，黃子佼希望，來看展的民眾可以透過現場的插畫家創作理解免疫低下者的兩難，「有時他們選擇不解釋太多，可能是因為覺得沒必要去挖這個瘡疤，又或是他們解釋了但我們不見得真的理解，《免疫低下跟你想得不一樣 生命兩難展》就是一個機會！下次再碰到親友有這樣的狀況，你會知道他們不是不出現，而是真的不方便！」

台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會，與臺灣病友聯盟共同呼籲免疫低下族群應注意解封後防疫三重點
1.戴口罩、維持社交距離。
2.接種covid-19疫苗。
3.諮詢醫師，評估是否適合施打單株抗體。

▲▼ 生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞）

▲▼生命兩難展,矛盾,免疫力低下,免疫功能低下,免疫力,黃子佼,Boven,台灣癌症基金會,Duncan,囂搞。（圖／擷取自即新聞影片）

《免疫低下與你想得不一樣 生命兩難展》

► 展覽日期｜即日起～05.24（三）
► 展覽時間｜12：00～18：00 (週一、週二不營業)
► 展覽地點｜Boven cafe（台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓）
► 了解更多 免疫低下 https://reurl.cc/gZX77z

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