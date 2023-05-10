Panasonic嵌入式洗碗機　獨立熱循環設計可當烘碗機用

▲Panasonic在台推出首款嵌入式洗碗機，強調可單作烘碗機使用。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本品牌Panasonic今（5／10）在台發表旗下首款洗碗機，跟市面上其他產品相較，最大不同是擁有獨立熱烘乾循環設計，主打可將碗盤徹底烘乾，所以也可做獨立烘碗機使用，讓使用者不需開門釋放機內水氣，且碗盤也不需在洗完之後一定要拿出機內，正式投入台灣洗碗機市場，預計在2023年7月在台上市。

洗碗機市場近幾年在台積極成長，從疫情期間開始升級家居的消費大勢，似乎已讓消費者在「讓家更舒適」的概念中持續萌芽，目前市售洗碗機知名品牌包括BOSCH、Miele，與近年在台灣大有斬獲的瑞典家電伊萊克斯，紛紛發展旗艦體驗店，讓旗下商品能有更完整的消費者溝通，而日本品牌Panasonic也將在7月推出嵌入式自動洗碗機，讓消費者有更多選擇。

▲15人份碗盤容量，有上下拉藍設計。（圖／記者蔡惠如攝）

Panasonic在去年推出獨立式桌上型洗碗機，以不需複雜安裝的特色，讓家中廚房不需大幅改動，即可輕鬆安裝接線使用，今年再推出嵌入式自動洗碗機NP-2KTBGR1TW，可搭配廚房裝潢面板，讓洗碗機隱入櫃板內，該商品最具特色的設計，就是使用獨立熱循環烘乾讓碗盤乾燥，甚至可只當烘碗機使用，此外擁有去殘水系統與送風功能，讓洗碗機內保持乾燥，避免產生黴菌，即便長時間放置碗盤在內都沒問題，最長可放置7天。

嵌入式自動洗碗機NP-2KTBGR1TW採高溫熱流清洗碗盤污漬，水溫可達72度，搭配龍捲渦流進行清洗，可調式的雙層碗架，針對中式餐具的擺放能更佳靈活，售價未定，預計今年7月在台開賣。

適逢母親節檔期，BOSCH推出新品6系列獨立式沸石洗碗機9折優惠，購買特定大家電產品，加上 感應爐或烤箱，並且於同一地址安裝完成，可獲7-ELEVEN電子商品卡6,000元；伊萊克斯也推出官網訂單5月底前，消費滿萬元現折1,000元累計無上限，特定洗碗機特價7折起，並加贈清潔組。