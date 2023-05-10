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三總驚傳醫療暴力！醫遭家屬飆三字經「重擊鼻樑」　眼鏡掉地上

▲▼三軍總醫院外觀。（圖／翻攝Google地圖）

▲三軍總醫院外觀。（圖／翻攝Google地圖） 

生活中心／台北報導

三軍總醫院驚傳醫療暴力，一名男性病患家屬因為要求醫師開立診斷證明未果，先與醫師發生口角，再朝醫師5度揮拳，其中2拳直接打到醫師的鼻樑，身邊醫護也拉不住。三軍總醫院證實此事，表示已由法制官陪同報警處理，院方也嚴厲譴責暴力行為，以維護醫療人員人身安全。

該影片是由三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易在臉書PO出，雖然事後刪除，但已在網路上大量轉傳。從影片中可見，該名家屬因為醫師不願立即幫病患開立診斷證明，先是大罵三字經，之後又朝醫師數度揮拳，醫師的眼鏡還被擊落在地，現場一片混亂。

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影片在網路上轉傳後，不少醫護紛紛聲援，有轉發醫師更寫道，「強力譴責暴力，醫療暴力零容忍，支持三軍總醫院對家屬提告！」

三軍總醫院今（10）日發布新聞稿表示，本院神經內科顏醫師於日前進行例行性巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打導致頭部及顏面多處受傷，已由法制官陪同立即報警處理。此次醫療暴力事件，本院非常重視將尋求司法途徑嚴厲譴責醫療暴力行為，以維護醫療人員人身安全。

遭到醫療暴力的顏姓醫師也在臉書表示，感謝大家關心，更受到醫院高度重視，「為了改善醫療工作的環境，本人會勇敢站出來。」但為了避免事件擴大影響患者治療，已自行回收影片。

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