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BNT爭議再起！郭台銘和李大維誰說謊？薛瑞元9字回應

▲▼衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），導致合約遭取消。疾管署今天（10日）凌晨否認有該項要求。衛福部長薛瑞元今早於立法院受訪也強調「沒有這回事」，媒體接續提問是郭台銘說謊還是李大維說謊？薛瑞元僅回應「所有的證據都在那裡」。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，先表態整理採購BNT相關資料還原過程，強調「真相只有一個」，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

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《ETtoday新聞雲》記者9日晚間獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

郭台銘辦公室則於稍晚又發布聲明指該信件，正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。並指出，信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

薛瑞元今早受訪表示，沒有這回事，昨天晚上疾管署已經澄清。至於詳細內容怎麼寫的，衛福部今天10點記者會會詳細說明。薛瑞元也強調，政府完全沒有擋疫苗，而且是幫忙取得疫苗，「被擋疫苗應該是是我們被擋」。媒體再問是郭台銘說謊還是李大維說謊？薛瑞元則說「所有的證據都在那裡」。

疾病管制署今日凌晨1點罕見發布新聞稿，提出2點回應郭台銘先生辦公室聲明指控：

一、我政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

二、衛福部與指揮中心之前已多次說明與BNT就訊息公開部分溝通的完整經過，2021年1月8日合約簽署最終階段，德國BNT公司以電郵要求我方刪除「中文」新聞稿提到「我國」之文字，隔日我方就將中文新聞稿提到「我國」的部分改為「台灣」，將更新版本電郵寄送德國BNT 公司，之後便無疾而終，此即印證有政治外力影響合約簽署。

▲▼《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

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