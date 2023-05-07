三峽拓海糗了！山道開甩尾名車時速破百　逆向超車對撞下場曝

記者劉人豪／新北報導

25歲許姓男子開豐田86跑車，與友人前往新北市三峽區台七乙線跑山，以時速100上下逆向超車高速撞上對向轎車，2車車頭嚴重變形，2名駕駛骨折受傷，新北地方法院依妨害公眾往來安全罪，判許男一行共4人，各處拘役20日。

▲豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。（圖／資料照）

該起事故發生於2021年6月20日凌晨，25歲許姓男子駕駛車門上有「藤原豆腐店」日文字樣紅色豐田86轎車，從台七乙線上山狂飆，在5.3K處逆向超車時，與駕駛黑色轎車的24歲劉男相撞，兩車嚴重變形，許男還一度受困在變形的駕駛座上動彈不得，痛得瘋狂哀嚎，直到警消到場幫忙，才脫困送往部立雙和醫院急救，所幸兩名駕駛都沒有生命危險。

▲許男開著豐田86（紅車）逆向超車失敗，對撞劉男所開的黑車，2車車頭嚴重毀損。（圖／資料照）



判決書指出，許男一行人沿新北市三峽區五寮里台七乙線由三峽往大溪方向行駛，且於限速40公里路段，以超過時速100公里速度跨越分向限制線集體高速競駛，結果撞上對向的劉男。

▲豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。（圖／資料照）

法院審酌許男一行人恣意在山區道路結眾危險駕駛，妨害公眾用路安全危害非輕，然其等犯後均已供承錯誤並表悔意，新北地方法院依妨害公眾往來安全罪，判許男一行共4人，各處拘役20日。可上訴。