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社會 社會焦點 保障人權

韓情侶遊台狠男涉殺女友2度聲押才准　閨蜜1張「豬頭照」成關鍵

▲▼韓國金姓男子 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲韓國金姓男子（左）涉嫌殺害女友遭羈押禁見。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶上月22日來台觀光自由行，李姓女友（31歲）卻在離台前一天離奇死亡，經法醫相驗後確認為他殺，檢、警認為金姓男友（32）涉嫌重大，在昨（4）日二度聲押金男後獲准，據了解，李姓女友的閨蜜證明金、李兩人經常為了感情問題大打出手，更提供李女多次被家暴打成「豬頭」的自拍照，戳破金男宣稱兩人感情融洽的謊言，加上李女頭部凹陷傷痕與現場扣得的高粱酒瓶相當吻合，升高金男的涉案程度，儘管他仍否認到底，但仍被法院裁定羈押禁見。

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國金姓男子（紅圈者）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

來自韓國的金男和李女原訂是4月25日離台，沒想到在離開前一天出事，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

檢察官在接獲警方通報後，與法醫在25日相驗，初步發現死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現李女的的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定遭他殺，因此正式逮捕涉嫌重大的金姓男子。

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國金姓男子（紅圈者）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步偵訊時，金姓男子否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，仍依殺人罪嫌並聲押金姓男子，法院審理後裁定以10萬元交保，並諭知金男限制出境出海及住居，並定期報到。

據指出，李姓死者被發現左側腦部有明顯鈍器撞擊傷痕，現場卻無發現行兇的凶器，但卻有找到兩支喝完的高粱酒酒瓶，研判可能就是敲擊頭部的物品。

此外，根據李女的韓國閨蜜私下透露，李女和金男雖然交往長達6年，但卻是「相愛相殺」，李女經常被金男家暴毆打又離不開，與金男對外宣稱的「兩人感情很好」的說法大相逕庭，因此金男也被認為說詞疑點重重。

檢方昨日上午再度傳喚金男到案後，仍以殺人罪嫌向法院聲請羈押，法院審酌相關事證後，認為金男犯嫌重大，且有事實足認有逃亡、滅證及串證之虞，因此裁定羈押禁見，可抗告。

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