于美人喊委屈也是和平！苦苓嘆「邪惡的幫兇」：屈辱後還是得戰爭

▲主持人于美人因「委屈和平說」引發爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

主持人于美人宣布以無黨籍的身分參選中正萬華區立委，卻因日前稱「委屈的和平就是和平」引來批評，後來又再表示，「和平」是高貴的詞，是可以讓大家團結一心的魔法力量，並曝光自己的「核心價值」。對此，作家苦苓直言，戰爭與和平，從來就不是選項，能選擇的是尊嚴或屈辱，而選擇屈辱之後，「你還是得面對戰爭」。

「到底是誰不要和平？」苦苓2日晚間在臉書發文表示，現在很多人誤以為「戰爭」與「和平」是兩個可以自由選擇的項目，但他認同于北辰將軍的說法，「戰爭與和平，從來就不是選項」，沒有人不愛和平，「請問八年對日抗戰，是因為中國人不愛和平嗎？請問八二三炮戰，是因為金門人不愛和平嗎？請問俄烏戰爭，是因為烏克蘭人不愛和平嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

苦苓指出，和平不是天上掉下來的，也不是任何人可以送的禮物，得到和平的方式只有兩種，「第一、你夠強，敵人打不過你，或者打你的代價太大，所以不敢發動戰爭。第二、你求和，不在乎被屈辱、被奴役，你投降了敵人自然不須要戰爭。」

▲作家苦苓。（圖／資料照）

苦苓提到古今中外的歷史上，從來沒有哪一個國家，是靠著曲意承歡、卸除武裝、自我矮化，然後依賴對方的「慈悲心」而能夠得到和平的，也因此可以選擇的，不是戰爭或和平，而是尊嚴或屈辱，是民主或專制，是自由或奴役，「我當然，絕對，永遠都選前者，那你呢？」

苦苓舉例，二次大戰時，英國人沒有為了「追求和平」而放棄對抗納粹侵略，最後終於在和盟國的協力奮戰之下，保住了國土、人民和可貴的生活方式，「英國首相邱吉爾曾經說『在戰爭面前，你選擇了屈辱；當屈辱之後，你還是得面對戰爭。』」

苦苓認為，當今在台灣自認為追求和平、卻反對強化台灣戰力的人，其實就是在選擇屈辱，這些人不譴責加害者粗暴，反而責怪自保者挑釁，自以為站在道德的制高點，殊不知自己已經成為邪惡的幫兇。

最後苦苓用一段話揭開「反戰」、「和平」的假面具，「可怕的不是暴力，可怕的是習慣了暴力，而且因為自己的怯懦，努力為施暴者開脫。」他希望大家就算只在心裡也好，「請，務，必，唾棄這種人！」