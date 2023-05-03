補教女師遭毒男撞死被轟三寶　妹妹悲痛發文：姊姊沒違規鬼切

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一家補習班賴姓女老師騎機車載著小學男童要回補習班，不料竟遭趕著去開毒趴的林姓毒犯飆車撞死，部份網友留言「死了活該」、「死三寶應該賠錢給毒蟲」等，對於網友的二度傷害，賴女的小妹3日發文澄清，「我姊姊不是突然左切，有確認無來車才騎過去，警察也說並無違規，肇事者也承認有看到姊姊」，盡管網路世界什麼聲音都有，她還是代姊姊感謝各界關心，這是她最後能為姊姊做的事。

▲▼大里補教女老師（左）遭毒蟲撞斃又被網路轟三寶，小妹（右）難過發文澄清，姊姊並未鬼切。（圖／翻自賴姓女老師小妹po文，下同）

24歲的林姓男子5月1日下午近4點，在大里益民路狂飆，車內放有毒品，準備要去開毒趴，結果撞上機車雙載的賴女和男童，賴女被撞飛倒地，送醫後仍因顱內出血致死，而男童右大腿骨折、左膝和下巴撕裂傷，仍住院救治，林男被依毒品、過失致死等罪送辦，法官裁定30萬元交保。

意外發生後，不少網友紛紛留言，有批評，有幸災樂禍，有取笑死了活該，有說死三寶應該賠錢給毒蟲，但是更多的是祝福與祝禱，賴女的小妹下午也在社團發文澄清，並且po出和姊姊出遊的開心合照，看了令人鼻酸。

▲▼撞死大里補教女老師的林姓毒犯，法官裁定30萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

「我姊姊並無違規，也並不是突然左切，那邊並非雙黃線，姊姊有先在對向停下，確認無來車才騎過去，警察說這部分並無違規，姊姊幾乎已到安親班門口，車子卻還有辦法追尾高速撞上去，警察說速度非常快，幾乎有到八十」。

賴女小妹還說，在情理，也許大家認為這樣很危險，造成大家觀感不佳非常抱歉，但是姊姊當下是有判斷過車況的，在法，姊姊確定沒有違規，謝謝大家的指教，祝福，謝謝認識與不認識的你，她代姊姊真心感謝大家，這是身為妹妹的最後能為姊姊做的事。