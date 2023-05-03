imB詐騙最大苦主！42歲爸丟1500萬「每月爽領13萬」　2個月後歸0

▲盛竹如否認替imB代言，只是8年前幫該平台拍過照，但照片後續遭廠商濫用。（圖／翻攝自im.B借貸媒合平台桃園總部）



記者崔子柔／綜合報導

「不動產借貸媒合平台imB」驚爆負責人涉捲款逃跑，上千人組成自救會，恐逾20億血本無歸，金管會昨（2）日聲明指出，此業務非金管會管轄。一名投入1500萬元的受害者則表示，他先前靠投資其他高風險項目迅速累積的資產，現在全被騙光了。

該名受害者昨日在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示，看到其他人被imb借貸平台詐騙50萬、100萬，他覺得都是小錢，他從28歲開始投資像imb這種高風險高報酬的項目，到現在42歲都沒有被騙過，「資產快速累積到1500萬，所以我始終相信這些東西不會騙人」。

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原PO表示，這次imb他投入了1500萬元，「每個月爽領快13萬，領了2個月，對，沒錯，結果現在就是被騙光了」，他提到，現在心急如焚也於事無補，那些人早就脫產，想做什麼也不知道能做什麼。

原PO認為，在年輕時遇到詐騙也不一定是壞事，「如果真的人生必須遇到詐騙，我更想要選擇30歲就先遇到詐騙，現在就不會這麼慘」，前面一路都很順利，到頭來一次損失1500萬元，更透露自己有孩子要養，而現在準備要離婚了。