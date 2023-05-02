　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯最強堂口「據點」曝光！組長僅25歲　入會須有3條件

警政署長黃明昭視察刑事局掃黑成果，針對最大郵寄大麻膏藏在楓糖罐闖關，聽聞有靜安會成員涉入，下令徹查。（圖／本刊資料照）

▲警政署長黃明昭視察刑事局掃黑成果，針對最大郵寄大麻膏藏在楓糖罐闖關，聽聞有靜安會成員涉入，下令徹查。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

警政署日前對竹聯幫明仁會、弘仁會及黑幫分子進行大規模掃蕩後，共逮獲474人，阻斷黑幫金流相關的詐欺及毒品案，查扣近4億元。此外，近年急速崛起、有竹聯幫主么么「親衛隊」之稱的「靜安會」，聲勢及犯行已直追明仁會及弘仁會，但想加入靜安會並不容易，至少必須具有「業務能力、性格冷靜、能文攻武嚇」等3種條件才行。

北市刑大今年3月破獲靜安會暴力案，29歲逄男為靜安會幹部，2021年3月涉及砸藝人梁又南兒開設的餐酒館，又因投資虛擬貨幣變現賺取差價，找來李姓等3名被害人介紹幣商進行交易，逄男謊稱遭幣商黑吃黑，要求李男等人賠償其損失，強押被害人私行拘禁、言語恐嚇等暴力行為，最後被迫交付50萬元才得以脫身。警方逮捕逄男等6人，依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》、《妨害自由》、《傷害》、《詐欺》等罪嫌送辦。

藝人梁又南之子開設餐酒館遭砸，是靜安會幹部逄男所為，後續他又牽涉虛擬貨幣暴力拘禁一案，警方共逮捕6人。（圖／報系資料照）

▲藝人梁又南之子開設餐酒館遭砸，是靜安會幹部逄男所為，後續他又牽涉虛擬貨幣暴力拘禁一案，警方共逮捕6人。

除了暴力案，靜安會被捲入多起毒品案，包括刑事局日前破獲最大宗郵寄大麻膏案，溯源追出靜安會成員23歲陳男牽線找買主，警方上門攻堅還破獲了陳男的流浪咖啡包工廠，逮捕陳男和小弟等3人，其實陳男是靜安會酒店經紀頭頭，為了賺錢而兼差販售毒咖啡包。

去年2月北市刑大破獲大陸、台灣毒梟跨國走私安非他命案，警方直搗宜蘭烏石港，從漁船「珍旺二號」上起獲33大袋650包、總重約719公斤毒品，市價逾20億元。警方查出涉案幕後主嫌為竹聯幫平堂和靜安會成員，他們與大陸大毒梟合作，由大陸從自金三角購毒後，以大型船隻運毒至公海，再由台灣的中型遠洋漁船前往交易和轉接應。

去年8月，刑事局查緝一起線上博弈案時，意外查獲中山區吉林路上的堂口，更在堂口保險箱中起出1公斤大麻。該堂口神桌上供奉虎爺，左右兩幅大型字畫，其中的鳳凰圖搭著兩句藏頭詩「靜觀自得鳳凰來，安平富貴定江山」，寫的正是靜安會。

時隔4個月，刑事局12月間宣布破獲竹聯幫靜安會幹部24歲陳男和弘仁會31歲許姓組長共組假投資詐騙集團，該詐團由柬埔寨境外詐騙成員透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣多個假投資網站或APP，再假冒投顧老師透過LINE群組騙投資；其中，靜安會陳姓幹部負責管理在台車手、洗錢水房，與藏身柬埔寨的電信機房合作。警方清查被害者逾百人，詐騙獲利高達2億餘元。

靜安會在八大行業酒店、夜店圍事，主要以北市東區統領大樓為主。（圖／本刊攝影組）

▲靜安會在八大行業酒店、夜店圍事，主要以北市東區統領大樓為主。

刑事局與全台警力共組專案並發動6波緝捕行動，共查獲靜安會陳男、弘仁會許男等50名人到案，其中8人遭法院裁定羈押禁見。其中，靜安會成員洪男涉及去年11月14日凌晨在行政院前酒駕競速，於忠孝東路地下道撞翻另輛轎車且導致該車駕駛當場喪命，事後洪男糾眾到場助陣、氣焰囂張，作勢襲警遭開槍制伏。

本刊調查，「靜安會」是竹聯幫幫主么么黃少岑近年積極培養的「親衛部隊」，在3年前急速竄起，頗有跟仁堂弘仁會與明仁會分足鼎立態勢。主事人草莓來自平堂，金哥來自和堂，據了解，該會成員經過精挑細選，年紀從20歲到30歲，並要求「有業務發展能力」、「處事泠靜」，還能「文攻武嚇」，也瞄準18、19歲青少年吸收新血加入，目前幫眾人數約3000人上下。

近年來黑幫堂口年輕化，一名資深刑警表示，檯面上幫派會長年紀在35歲上下，手下組長平均年齡約25歲，出門有小弟開車，組長們平日LV、Balenciaga上身，出入不是開賓士就是保母車Alphard接送，手頭闊綽生活豪奢，身旁圍繞著爆乳網紅小模，如同歪版人生勝利組，老刑警則感嘆「這款好架式，現在年輕人看了還會想腳踏實地工作嗎？」

延伸閱讀
解密靜安會1／大麻膏讓「神秘組織」現形　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」
黃金大咖挺進2／癌友福音？細胞免疫治療提前上市　生技股看漲縮短投資回收也有風險
影后新挑戰2／「最美白娘子」69歲趙雅芝超凍齡　王祖賢魅惑妖氣成經典

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國1出口「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明
快訊／捷運劍潭站落網！　槍手抓到了
正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出
22歲香港混血辣模宣布「台灣拍AV出道」　42分鐘超大尺度
快訊／洋基「法官」傷勢狀況出爐　放進10天傷兵名單
駕駛喊「你看那三寶騎車」　下秒出事影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍！警地毯式清查

快訊／抓到了！八里槍擊案槍手落網　捷運劍潭站1號出口被逮

正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

快訊／國1內湖段　2車追撞

只偷153元　他「手上多拿1根」慘吃7個月牢飯

快訊／國1豐原段「4車追撞」　最新畫面曝

竹聯最強堂口「據點」曝光！組長僅25歲　入會須有3條件

鋼鐵媽照顧腦麻兒20年吐1句話　詐團騙不下去：願上帝祝福妳

快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵中

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

2旅客搬娃娃車下火車　1人重心不穩「墜落月台」

快訊／國1「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍！警地毯式清查

快訊／抓到了！八里槍擊案槍手落網　捷運劍潭站1號出口被逮

正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

快訊／國1內湖段　2車追撞

只偷153元　他「手上多拿1根」慘吃7個月牢飯

快訊／國1豐原段「4車追撞」　最新畫面曝

竹聯最強堂口「據點」曝光！組長僅25歲　入會須有3條件

鋼鐵媽照顧腦麻兒20年吐1句話　詐團騙不下去：願上帝祝福妳

快訊／上班注意！國1「2車追撞」　紫爆回堵中

柏林愛樂第一首席強勢登台　巡演首站5／7屏東演藝廳

Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針毛呢裙好危險

台積電下跌2元至500　台股漲逾20點站上15600

快訊／國1「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍！警地毯式清查

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶！男嘉賓目睹羞炸　成果照辣爆

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

「哲哲老師」自爆被冒名　詐騙財產、感情

小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

罕見！副熱帶高壓「串聯一整片」擋梅雨　鄭明典曝迎雨1條件

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

「明道經紀人」涉掏空爆案外案　正妹內鬼身家竟2億

露營麻吉上了人妻！綠夫百萬和解　反挨告恐嚇怒鎚了

竹聯最強「神祕堂口」解密！　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」

駕駛喊「你看那三寶騎車」　下秒真的出事了

大林煉油廠傳員工喝酒上班！中油回應了

「正妹內鬼」A公司百萬！　神鬼手法攢出2億身價

11歲童追大甲媽失蹤！警在30公里外尋獲

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

受刑人被「拉扯下體」痛醒　恐怖獄友只微笑

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

柯震東突單膝下跪「最美的她」　曝心聲：現在知道愛情的感覺

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面