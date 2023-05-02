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社會 社會焦點 保障人權

正妹助理竊營業祕密　背後黑手竟是明道美女經紀人

李詩翔（圖）之前按鈴控告林少萍涉嫌背信罪。最終不起訴確定。

▲李詩翔（圖）之前按鈴控告林少萍涉嫌背信罪。最終不起訴確定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人明道的經紀人李詩翔，和小S老公許雅鈞等人合資創立的奧達士公司，原由李詩翔擔任董事長，因帳目不清遭撤換，還涉嫌掏空公司4千萬元及違反《商標法》遭起訴，如今更驚爆商業間諜案外案。

極光公司高度懷疑，蕭女仗著老闆對她的信任，暗中蠶食公司資產致富，目前已向蕭女提告求償。另外，極光公司認為李詩翔教唆蕭女竊取營業祕密，因此對李女提出妨害電腦罪自訴。儘管被蕭瑋靜供出，但李詩翔否認一切指控，強調沒有教唆蕭女竊取營業祕密，也沒跟蕭女拿資料，一再表示：「我不清楚她（蕭女）做了什麼事」。

藝人明道的經紀人李詩翔和林少萍等人合資開設護膚品牌奧達士公司，如今撕破臉。 （翻攝李詩翔臉書）

▲藝人明道的經紀人李詩翔和林少萍等人合資開設護膚品牌奧達士公司，如今撕破臉。

「蕭瑋靜在極光5年，一直都在偷偷挖公司牆角，真的是飼老鼠咬布袋。」知情人士告訴本刊，蕭女從基層員工一路被重用，能看到極光的客戶資料、訂單等機密資料，「她卻把公司對她的信任全賣掉了，令林少萍非常難過。」

本刊掌握，蕭女已被依違反《營業秘密法》等罪起訴，她在偵審中以答辯狀指出，時任奧達士公司董事長的李詩翔，說對同仁日常工作及營運情形全然不知情，希望取得她平常工作經手的訂貨單據等資料，她才會將極光公司的內部資料交給李。

奧達士品牌出產的蘭花油頗受消費者歡迎。（翻攝李詩翔臉書）

▲奧達士品牌出產的蘭花油頗受消費者歡迎。

極光公司無法接受蕭女的說詞，指蕭瑋靜是極光員工，與奧達士沒有關聯，根本不受李詩翔管轄，蕭女卻甘冒被開除、吃官司的風險，應李詩翔指示擅自下載極光的營業機密至自己的筆電，再存進USB中轉交給李，認為蕭、李關係不單純，但2人實際連結為何，仍有待司法釐清。

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