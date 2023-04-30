飛利浦推新款280Hz FHD電競螢幕　低延遲高性能專攻主流玩家

▲ 飛利浦推出 Evnia 5000 系列遊戲顯示器 25M2N5200P。（圖／翻攝自飛利浦官網）

記者樓菀玲／綜合報導

飛利浦（Philips）推出了 Evnia 5000 系列遊戲顯示器 25M2N5200P，Evnia 產品線專為年輕遊戲玩家而打造，具備高更新率、低幀率補償和低延遲性能，售價為 299 歐元（約新台幣 10,156 元）。

根據飛利浦歐洲官網內容指出，25M2N5200P 遊戲顯示器採用 Fast IPS 面板和 W-LED 背光、RGB 8bit、178°可視角度、0.5 ms 反應時間，解析度為 1920 x 1080，亮度高達 400 尼特、對比度為 1000:1，sRGB 色域覆蓋率 110%，支援 AMD FreeSync Premium 和 Mega Infinity DCR 技術，配有 HDMI 2.0 x 2 和 DisplayPort 1.4 x 1 傳輸介面，據稱最高更新率可達 280Hz。

就規格來看，25M2N5200P 是一款兼具不少特色的遊戲顯示器，憑藉 SmartContrast，以及 AMD FreeSync Premium 技術和 280 Hz 更新率的組合，該產品承諾在不影響成像的情況下流暢、無延遲地玩遊戲。此外，該顯示器具備 USB 集線器功能，提供四個 USB 3.2 Gen1 Type-A 介面，以及一個 3.5mm 音源介面。

除了上述規格之外，飛利浦也打算準備推出一款名為 25M2N3200W 的替代型號，採用 VA 面板，將於未來幾個月內上市。

▲ 飛利浦 25M2N5200P 外觀。（圖／翻攝自飛利浦官網）