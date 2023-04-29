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2023臺北科學日登場　大小朋友動手玩科學

圖1 「臺北科學日」今邁入第九年，開幕儀式貴賓手持活動代表物—永續桐花（竹蜻蜓）一起操作。（圖／世新大學提供）

▲ 「臺北科學日」今邁入第九年，開幕儀式貴賓手持活動代表物—永續桐花（竹蜻蜓）一起操作。（圖／主辦單位提供，下同）

生活中心／台北報導

2023年「臺北科學日」今（29）日於臺灣師範大學公館校區舉行，集結臺北市高中職、國中小，和臺師大理學院及學生社團，展出近55個攤位，並邀集對於推廣科學普及有相同理念的貴賓共襄盛舉，活動吸引近萬名學生及家長一起玩科學、動手做實驗，讓科學教育從小札根。

「臺北科學日」今邁入第九年，（29）日的好天氣，一早就讓臺師大理學院迎來滿滿的活動人潮。國科會首位女性政務副主委陳儀莊、臺北市副市長林奕華、基礎科學促進永續發展國際年(IYBSSD)臺灣執行團隊代表邱美虹教授，世新大學校長陳清河等貴賓都前來參加共襄盛舉。

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國科會副主委陳儀深致詞時表示，國科會的主要的任務是支持高深的研究，但也非常看重科普研究，「國家非常需要科技人才，從幼稚園、國小開始培養最好」陳儀深說。
臺北市副市長林奕華強調，今年聯合國教科文組織正在談「基礎科學」促進永續發展的重要性。她說，永續絕對不能是口號，而是要落實在每個人的生活之中，尤其永續發展有很多都是科學觀念，包括推動108課綱、自主學習等概念，都是環環相扣。

圖2中華科學傳播協會理事長陳清河（左）與基礎科學促進永續發展國際年(IYBSSD)臺灣執行團隊代表邱美虹教授（右）參與臺北科學日活動。（圖／世新大學提供）

▲ 中華科學傳播協會理事長陳清河（左）與基礎科學促進永續發展國際年(IYBSSD)臺灣執行團隊代表邱美虹教授（右）參與臺北科學日活動。

長年致力於科學傳播推廣的世新大學校長陳清河，身兼中華科學傳播協會理事長，今天也共同參與2023年「臺北科學日」活動。他表示，各級學校以創新、多元和生活化的方式來推廣大眾科學教育，大小朋友齊聚一堂動手做科學，十分感動，然而傳播媒體也扮演了重要角色，世新大學將持續投入科學傳播推廣，善盡大學社會責任。

科學日的源頭可追溯至2015年全國10縣市試辦的全民科學週闖關活動，2016年5月的「臺灣科普環島列車」則是全民科學日活動的里程碑。基礎科學促進永續發展國際年(IYBSSD)臺灣執行團隊代表，也是前科技部「科普活動計畫」召集人的臺師大邱美虹教授說明，推動全民科普，就是讓小朋友享受探究科學的樂趣，動手做科學的樂趣，希望這些科普活動能永續下去。

圖3 2023年「臺北科學日」集結臺北市高中職、國中小，和臺師大及學生社團等單位，展出近55個攤位。（圖 ／世新大學提供）

▲ 2023年「臺北科學日」集結臺北市高中職、國中小，和臺師大及學生社團等單位，展出近55個攤位。

2023年「臺北科學日」晚間的重頭戲之一，則是在中正堂播放臺師大教授王銀國監製的全國首部科普親子與生命教育電影《科學少女》，這是一部融合AI ChatGPT 機器人劇情片，講述一個17歲很有科學天賦的少女，母親過世之後，爸爸帶來一個AI機器人的故事。

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