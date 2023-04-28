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2023中壢區親子藝術校園巡演　5／9-19日23所國小校園輪番登場

▲2023中壢區親子藝術校園巡演

▲2023中壢區親子藝術校園巡演於23所國小，校園輪番登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動，將於5月9日至19日晚間7點，在中壢區23所國小校園輪番登場。副市長蘇俊賓表示，桃園的孩子很幸福，市府長期推動讓藝術走入校園，期盼透過藝術活動，融入客家話、融入桃園在地藝術及表演團體創意，讓孩子們自幼培養藝術氣息、喜歡藝術。

▲2023中壢區親子藝術校園巡演

蘇副市長說，「中壢區親子藝術校園巡演活動」自桃園升格前即開辦，多年來深受喜愛。因此，市府延續此優良活動，相信桃園下一代的孩子將不斷提升藝術涵養。未來市府也將秉持好的傳統、持續給予支持，讓桃園的孩子有一個歡樂的「五月天」。

今（112）年中壢區公所邀請國內「蘋果劇團」、「斑馬人演劇團」等五大知名表演藝術團隊，無論是戲劇、喜劇或是傳統藝術，都以不同的方式呈現，讓每一位孩子在校園中欣賞優質的表演，同時吸收更多元的藝術素養及文化價值。

立法委員魯明哲表示，在民國100年，他擔任中壢市市長時，認為除將藝術送到各社區角落外，也應將歡笑送到各個小學校園，讓每一位孩子都享有歡笑的權利，這也是當時決定開辦「親子藝術校園巡演活動」的計畫初衷。

中壢區長李日強表示，「2023桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動」將於5月9日至5月19日晚間7點，在中壢區23所國小校園輪番登場。今（112）年以「神壢特攻隊」為主題，打造五組代表不同藝文類型的超人，分別為「抓馬超人」、「歐普拉超人」、「卡米地超人」、「賈格林超人」、「哈客超人」等，並邀請國內五大知名表演藝術團隊─「蘋果劇團」、「景勝戲劇團」、「斑馬人演劇團」、「黑門山上的劇團」、「貓頭鷹兒童歌劇團」攜手走入校園。此外，今年度也與「景勝戲劇團」合作，推出《悟空審石頭》，將耳熟能詳的民間故事融入客家戲曲新元素，帶來全新的體驗。

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2023中壢區親子藝術校園巡演中壢區公所

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