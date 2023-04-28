網紅挺8個月孕肚攻百岳　婦科醫警告嚴重恐致胎死腹中

▲Sydney夫妻日前順利單攻志佳陽大山。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids）



記者崔子柔／綜合報導

網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney去年懷上第7胎，她近日挺著8個月孕肚，與老公一起登上百岳「志佳陽大山」，引起討論。高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣則認為，孕婦攻百岳的風險太高。

Sydney近日PO出她和老公攻上志佳陽大山的照片，稱「孕婦真的完成了！單程8公里，陡升1700m，等於爬了三座101大樓」，文章一出就引起討論，有人讚她是「最強孕婦」，也有人認為「最強的稱號應該給搜救人員」。

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▲「林叨囝仔 The Lins` Kids」Sydney產檢，一家人擠滿診間。（圖／翻攝自臉書／林叨囝仔 The Lins` Kids）



貼文PO出2天後，就有網友在臉書社團「靠北登山大小事」爆料，稱Sydney在2021年10月懷著第6胎時，在登山途中骨折，原PO為了協助Sydney下山，造成自己ITB（髂脛束症候群）拉傷休養超過半年，「先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理。」

根據《中時新聞網》報導，高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣指出，站在婦科的角度，絕對鼓勵孕婦多運動，但要注意運動強度與環境，單攻百岳風險太高，除了孕婦會被孕肚阻擋視線，變大的子宮往上頂到肺更會影響呼吸。

鄭欣欣表示，如果將臨盆的孕婦不慎跌倒，嚴重恐致胎盤剝離，需要即時剖腹產，否則寶寶很容易缺氧、胎死腹中。

▲高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣（左）。（圖／記者許宥孺翻攝）



對於網友爆料2021年的登山骨折事件，Sydney則聲明指出，她當時就有將事情紀錄在社群上、拍影片說明，並不是「突然被爆料」的情況，而她也再次感謝當時協助她的山友，「你們的恩情我謹記在心，但因當時現場混亂，並未和山友留下聯絡資料。很遺憾透過此方式得知，針對協助我下山的山友受傷的部分，若是您還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任。」