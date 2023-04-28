▲中國淪情色國？正妹頻當「福利姬」賣淫、網路平台變調解禁，網曝心酸真相：經濟不景氣。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

近期不少中國網友發現，有不少網美轉當「福利姬」賣淫，而且原本對「裸露」有嚴格限制的網路平台，最近也紛紛「解禁」，就有網友對此現象無奈地說：「經濟不景氣，所有平台都開放了！」

隨著網路發達時代來臨，現在有不少中國年輕人從事「自媒體」的工作，但卻有越來越多的網美正妹，原本只是做單純網紅，但有了一點知名度之後，開始轉做「網黃」。近日就有中國網友發現，一名知名Coser兼網美的「橙子喵醬」遭逮捕，其罪名就是和「賣淫」扯上關係。因此就有網友感嘆，橙子喵醬如果只賣一般的美照，可能賺不到什麼錢，但如果是賣身，一次可能就幾千人民幣上門。

▲網友發現Coser「橙子喵醬」被捕，罪名竟與賣淫有關。

除此之外，中國網友也發現過去「審核嚴格」的「bilibili」網路平台，最近也有所轉變。中國網友指出，以前 bilibili 對於尺度過大的直播或影片，都很難過關播出，但近期就有網友發現，竟然在bilibili平台上可以看見「脫衣女主播」，而且裸露尺度相當大，幾乎是脫到只剩內衣褲，讓不少中國網友受驚！

對於此現象，中國網友不禁紛紛直呼：「B站是要放飛自我了嗎？」、「之前B站連換衣服都不給過，現在到處都是！」因此有網友認為，現在 bilibili 願意「大解放」，其中原因可能是：「經濟不景氣，工作不好找，搞黃色的肯定就多了。」、「看來B站確實虧麻了，這放在兩三年前根本不給過！」、「審核也愛看。」

▲過去審核嚴格的bilibili，最近大尺度解放，引發中國網友熱議。



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