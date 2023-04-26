台南淫官不嫖8酒店妹！　業者揭他黑歷史「根本騙子」

▲台南市前經發局長陳凱凌涉嫌收賄、接受性招待，遭台南地檢署起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南市經濟發展局前局長陳凱凌涉貪，被查出以開發案名義向廠商斂財，以滿足他的龐大花費，防疫期間更為了逞欲，密集接受業者性招待及包養酒店妹，行徑大膽，連買房也超貸詐款，犯罪所得約500萬元，加上他與民進黨前中執委郭再欽互動頻繁，以及另涉財產來源不明罪，辦案人員懷疑他向光電業者索賄，正進一步擴大偵辦。

陳凱凌到案後坦承收賄，不過，全案移審法院後，院方以罪嫌重大、有逃亡之虞為由，裁定他續押3個月。

檢方查出，陳凱凌明知相關工業區開發案下游分包工程，由承攬廠商自行決定，經發局局長根本無權干預，竟瞎掰鬼扯理由詐財，因此認定陳凱凌只是為了自己的利益向廠商索賄，以經濟困難為由把黃姓業者當成提款機。

▲台南市七股區是全台最大光電產業區，不少魚塭轉型成為太陽能電場，因影響部分漁民生計引起抗爭。

黃姓業者信以為真，直到2021年2月間才發現「七股科技工業區開發案」得標廠商早將河川疏濬取土工程及整地工程全都分包給特定廠商，他根本沒機會承攬，這才發現陳凱凌根本是個騙子。

▲專案小組搜索陳凱凌辦公室及住處，搜出30萬元現金及業者名片。

除了七股工業區案索賄，陳凱凌也遭檢舉在台南光電案上下其手，引來議會撻伐，市長黃偉哲更承諾任內絕不會審議台61線以西的太陽光電案。由於「搶救七股大聯盟」曾北上立法院陳情，質疑漁民生計受損及生態遭破壞，經濟部也承諾不在台61以西劃設漁電共生專區，並勸說業者應避免在此區設置光電設施，讓爭議出現轉圜。

▲陳凱凌花天酒地，防疫期間不怕病毒傳染，照常喝酒店及接受廠商性招待。

此外，經濟部也在七股進行光電總量管制，目前公告的台61以東2,279.6公頃漁電共生專區，已規劃採漸進式開發，其中生態敏感減緩區，以優先開放100公頃為示範，不過，業者砸下大筆銀子開發，加上不同陣營競逐各自利益，專案小組監控此案3年，掌握的譯文一堆，全案偵結勢必再掀政壇風暴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

【全文】色局長貪汙逾500萬元 陳凱凌另涉光電案風暴擴大

【淫官風暴擴大1】光電開發立案查3年 知情人士：查下去引爆政壇震撼彈

【淫官風暴擴大2】淫官上酒店擁8嫩妹 驚傳遭錄性愛光碟才認罪