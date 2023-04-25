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泰情侶遊西門町點名：台灣人　案情不單純！原來在炫耀

泰情侶來台旅遊特別提「台灣人」，案情不單純！原來在炫耀「我女友是正妹」。（翻自TikTok）

▲泰情侶來台旅遊特別提「台灣人」，案情不單純！原來在炫耀「我女友是正妹」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著新冠疫情趨緩，全球各地旅遊逐漸復甦，台灣也不例外，最近可以發現，街頭上已經開始出現不少外國遊客。近期就有一對泰國情侶來台灣遊玩，之後在TikTok發布一支短片，還特別提到「台灣人」，但仔細一看，原來影片裡「另有寓意」。 

這段影片可見，這對泰國情侶來台北西門町吃喝玩樂，不過穿著小碎花連身裙的女生，卻成為鏡頭中的女主角，現場不斷有男生和其他民眾一直找她合影。這位女主角的男友，也特地在影片文字提到「台灣人」，表示現場有很多台灣人，要找他們拍照。影片最後，男友特別給女朋友特寫，原來男友是在炫耀自己的女友是正妹，正到像女偶像，所以引來很多台灣人注意，甚至跑來合影。

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大家覺得她很正嗎？（翻自TikTok）

▲大家覺得她很正嗎？

影片中的這位泰國正妹，跟很多觀光客一樣，手捧一杯珍珠奶茶，但這段影片傳開後，也隨即引發其他泰國網友注意。就有網友直呼：「這是炫耀文無誤！」、「有這麼像女偶像的女友，要好好珍惜。」、「我要是遇到這麼可愛的正妹，一定也會找她合影。」

@namehouse19 คนไต้หวันหลายคนเค้าขอถ่ายรูปครับ เค้าถ่ายไปทำไมกันครับ ???????? #แฟน #รีวิวแฟน #แกล้งแฟน #เที่ยวกับแฟน #แฟนผมสวย ##ขอถ่ายรูป ##namehouse19 ♬ มองนานๆ FLlP - FLI:P
 

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