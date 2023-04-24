教團批運動裁判費「同工不同酬」　北市每日1200元屏東僅400元

▲全教產批評各縣市運動競賽裁判費同工不同酬。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

近來物價上揚，政府提高基本工資，但針對機關學校給予運動競賽裁判費用，已有 21 年未調整，經媒體披露後做出修正，教育部新版「運動競賽裁判費支給表」已於上月生效。但全國教育產業總工會調查，仍有許多縣市裁判費未提高，導致各縣市「同工不同酬」，而且從北到南遞減，台北市每日1200元，到了屏東縣僅剩每日400元。

全教產指出，依據新版的軍公教員工擔任各機關（構）學校辦理各項運動競賽裁判費支給表，裁判費依據等級、縣市鄉鎮級別不同，每日裁判費從1000元到1700元不等，以場為單位的裁判費，則統一每場800元。

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全教產理事長林碩杰表示，日前接獲屏東縣基層教師反應，屏東縣運動競賽裁判費用仍未提高，依據屏東縣體發中心表示「屏東縣中小學聯運裁判費」仍是 400 元，今年縣運開始會調到 800 元。

其他縣市部分，據全教產調查，台北市每日裁判費是 1200 元，沒有分等級支給；新北市目前每日 1000 元，每場 400 元，後續會調整成多少金額尚不得知；桃園市是每日 1000元，且只有整天支給，沒有單場給；新竹市是每日800元，也沒有單場次給付。

林碩杰批評，目前多數縣市級別運動競賽裁判費仍未提高，裁判費比一般勞工基本時薪還低，不僅讓機關學校邀請專業人士時遭遇困難，且抹煞專業人士的職業價值，也導致各縣市「同工不同酬」，要求教育部應儘速督促各縣市調整相關費用或給予專款補助。