14年前虐童命案　夜夜託夢哭「媽！我好冷」

▲兒子被同居人凌虐致死，陳女協助埋屍，之後常夢到兒子，飽受煎熬。



圖文／鏡週刊

14年前，新竹警方監聽一起毒品案時，發現有名10歲男童無故失蹤，派人到男童母親位於新竹寶山的老家查訪，鄰居說多年前曾看過小男孩，但近幾年沒人見過；親友雖說小孩送給別人養，但無法具體說出送給誰。經查小男孩沒有就學紀錄，戶籍資料也沒有任何送養紀錄，男童猶如人間蒸發。

▼警方押解林姓毒蟲及陳女，重回龍眼樹下挖掘男童的屍體。



由於男童母親有施用毒品習慣，警方擔心男童遭遇不測，開始追查其行蹤，意外發現她在警方找人前半個月，曾向殯葬業者詢問如何幫小孩辦超渡，卻因無法提供死亡證明而作罷。警方持拘票將男童母親帶回警局問訊，她坦承男童早被現任丈夫打死5年，還將屍體埋在丈夫位於新竹香山老家後方的1顆龍眼樹下。

▼男童遭虐死埋屍，骨骸5年後終於重見天日。



警方前往葬儀社人員前往挖掘，果然找到只剩白骨的男童遺骸。警方調查，男童5歲時常遭母親的現任林姓丈夫凌虐，由於兒子不是林男的親生骨肉，常看他不順眼，視他為「拖油瓶」。被虐致死後，男童母親幾乎夜夜夢到兒子哭訴，夢中告訴媽媽「天氣冷，肚子餓」。破案前幾天，兒子還入夢說：「警察要來找妳了！」

▼警方從凶手老家附近的龍眼樹下，挖出男童的骨骸。



靈異的事還不止這些，行凶的林男告訴警方，埋屍後某次，他一個人開車回家，曾在路上看見男童突然從他們家跑出來，讓他嚇了一跳，心神也一直不得安寧，思索「難不成來索命？」；更離奇的是，在前往挖掘骨骸時，辦案的刑警與殯葬業者都出現離奇的打嗝現象，有殯葬業者直呼玄奇，內情一定不單純，偵辦過程靈異不斷。

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