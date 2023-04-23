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陸商務部：中國有意願、有能力加入CPTPP

▲▼ 「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）於8日下午在智利首都聖地牙哥完成簽署儀式。（圖／路透社）

▲CPTPP簽署儀式。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部副部長王受文23日表示，中國有意願、有能力加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），並已於2021年提出申請，期待11個成員國都能支持中國加入。

王受文提到，中國有意願加入CPTPP，並已於2021年正式提出申請，「習近平主席多次在重要的國際會議場合強調或者重申，中國將積極推動加入CPTPP。二十大報告也講到，中國要進一步擴大開放，加入CPTPP就是進一步擴大開放。去年的中央經濟工作會議也提到中國將推動加入CPTPP。」

王受文說，中國有能力加入CPTPP，履行CPTPP義務，「實際上，我們已經在一些自貿試驗區、自由貿易港對照CPTPP的規則、標準、管理這些方面的高標準義務，進行先行試點、試驗，條件成熟以後，還會在更大範圍進行推廣。所以我們是有能力來履行CPTPP義務。」

王受文還說，加入CPTPP符合中國利益，符合所有CPTPP成員利益，也符合亞太地區甚至世界經濟復甦的利益，「我們加入CPTPP，有利於進一步擴大開放，深化改革，推動高質量發展。

王受文進一步指出，對於CPTPP成員來說，現在有11個成員，對於這些成員來說，中國加入意味著CPTPP成員國的消費者增加三倍，「這對他們來說是巨大的市場准入機會，GDP總量擴大1.5倍。」

王受文強調，有一家國際知名的研究機構做了測算，如果說現在CPTPP的收益是1的話，中國加入CPTPP，將會使CPTPP整體收益變成4，「所以，中國加入符合11個CPTPP成員的利益。」

王受文還提到，在亞太地區，在APEC框架之下，21個成員在推動建立FTAAP亞太自由貿易協定，亞太自由貿易協定有兩個輪子，一個是RCEP，一個是CPTPP，RCEP和CPTPP現在都已經生效，中國是RCEP成員，如果中國加入CPTPP，有助於這兩個輪子進一步向前推動，有助於亞太自貿協定推進，「這對整個地區的區域經濟一體化、對於我們本地區的產業鏈供應鏈穩定、安全、可靠和高效至關重要。所以，期待11個成員國都能支持中國加入CPTPP。」

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