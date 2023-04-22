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假釋犯殺馬國女「分屍丟山區」奇案！　靈異怪風助警尋屍

警方在基隆山區尋獲屍塊，過程靈異頻傳。（東森新聞提供）

▲警方在基隆山區尋獲屍塊，過程靈異頻傳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年前，台北一名假釋犯將馬來西亞籍的女鄰居殺害分屍，警方掌握跡證時嫌犯已逃逸無蹤，為了緝凶，辦案人員調閱他租車的GPS定位歷程，前往基隆山區搜索，卻一無所獲，沒想到離開前，山谷突然颳起一陣有屍臭味的怪風，警方循著味道，終於尋獲屍塊；男性殯葬業者搬運屍塊時，還疑似被附身，以女聲痛哭，靈異頻傳。假釋犯自知難逃法網，最後畏罪自盡，殺人動機也因此成謎。

2020年1月6日中午，台北車站某間拉麵店忙得不可開交，店裡一名馬來西亞籍鄧姓女員工，原本應在上午10點到班，卻一直沒有出現，同事急著跟她聯絡，但電話都沒有人接，直到傍晚5點，鄧女還是沒有出現，同事只好聯繫與鄧同住的表哥，詢問她的下落。

生活單純　女離奇失蹤

馬來西亞籍鄧姓女子遭鄰居殺害分屍，案發前一晚返回住處的畫面，成為她最後身影。（翻攝畫面）

▲馬來西亞籍鄧姓女子遭鄰居殺害分屍，案發前一晚返回住處的畫面，成為她最後身影。

鄧女表哥也十分疑惑，趕緊回台北萬華的租屋處查看，發現房門有上鎖，鄧不在房內，包包跟外套也不在，種種跡象顯示她已經出門，但不知她人去了哪裡？又為何不接電話？他非常著急，試著聯繫鄧的朋友和馬來西亞的家人，都沒人知道她的下落，當晚鄧一夜未歸，失聯24小時後，鄧女表哥決定報警協尋。

他告訴警方，一個月前，表妹與男友分手，暫時搬來跟他同住，失蹤當天早上6點半，他出門上班前還有和鄧女短暫交談，一切都很正常，但之後卻音訊全無，令人擔憂。

警方調查，25歲的鄧女是馬來西亞僑生，兩年前大學畢業後，留在台灣工作，交往單純，生活只有上班跟回家，和朋友、同事相處融洽，並未與人結怨，失蹤前也沒有徵兆，怎麼會人間蒸發？大家都很納悶。

盜領萬元　鑰匙圈洩跡

林國平的鑰匙圈（紅圈處）與盜領死者存款的人一致，警方因此認定他涉有重嫌。（翻攝畫面）

▲林國平的鑰匙圈（紅圈處）與盜領死者存款的人一致，警方因此認定他涉有重嫌。

警方1月7日接獲報案後，先前往鄧女表哥的住處查看，在走廊聞到一股很濃的松香水味，警方問鄧女表哥，近期有無發現可疑的人事物？他表示表妹入住沒多久，曾向他反應被對面的鄰居搭訕，對方還說他的房門都沒鎖，如果她洗澡不方便，可以去他家借用浴室，怪異的言行讓她感到困擾。

警方調查得知，對面鄰居是45歲的男子林國平，於是打電話問林，能否進他房裡看看？林表示自己在上班，但門沒鎖，同意警方入內查看；警員進到林的房間，沒有發現異狀，也沒找到與鄧女相關的證據。

另一方面，警方調閱公寓大門的監視器影像，發現鄧女1月5日下班返家後，就再也沒走出公寓。不過，警方調閱鄧的金融帳戶，發現1月6日晚間8點多，有一筆1萬多元的提款紀錄，提款機的監視器只拍到提領者腰間的鑰匙圈，並未拍到臉。警方驚覺事態不妙，決定擴大查訪公寓每一戶，希望釐清鄧是否還在公寓內。

1月8日，警方查訪所有公寓住戶，卻一無所獲；準備離開時，巧遇返家的林國平。警方直覺他嫌疑最大，便請他到警局說明這幾天的行蹤。林強調，他忙著在雙北市送貨，跟鄧女只見過幾次面，若看到她會通報警方，甚至不滿警方將他留置問話，嗆說：「若有證據就抓我！」警方無奈，只好讓他先回家。

林國平殺人分屍後，將屍塊分裝進2個紙箱及3個垃圾袋。

▲林國平殺人分屍後，將屍塊分裝進2個紙箱及3個垃圾袋。

林男離去後，警方仍繼續在公寓附近找尋線索。有住戶告訴警方，該區每棟公寓都緊鄰在一起，鄧女可能上到頂樓，跨越到其他公寓，再從其他公寓大門離開，警方聽完，立刻調閱隔壁公寓的大門監視器畫面，結果發現1月7日下午5點多，也就是警方第一次進入林國平房間前1小時，林搬了2個紙箱、3個垃圾袋，從隔壁公寓大門離開。

警方再調周邊影像，發現林男將紙箱、垃圾袋放入後車廂後，便開車離去。眼尖的警員還發現，林腰際的鑰匙圈，與使用鄧女提款卡的人相同，確認他涉有重嫌，於是火速趕到林的住處逮人，但林早已逃逸無蹤。

凶手將屍塊裝進紙箱，從頂樓跨越到鄰棟公寓，運屍離開。（讀者提供）

▲凶手將屍塊裝進紙箱，從頂樓跨越到鄰棟公寓，運屍離開。

陰風襲來　助警尋遺體

警方在凶手林國平租屋處的浴室排水孔，採集到死者鄧女的血跡。（示意畫面）

▲警方在凶手林國平租屋處的浴室排水孔，採集到死者鄧女的血跡。

承辦該案的小隊長洪晨鐘說，林男逃逸後，警方二度進入其住處採證，分別在浴室的排水孔及菜刀縫隙採到血跡，比對後證實是鄧女所有。警方還查出，林在鄧女失蹤當天租了一輛車，隔天又載著紙箱、垃圾袋，一路開往基隆山區，種種跡象都顯示鄧可能已經遭殺害分屍。

警方在林國平住處起出犯案用凶刀，並在刀上採到鄧女的血跡。（翻攝畫面）

▲警方在林國平住處起出犯案用凶刀，並在刀上採到鄧女的血跡。

為了緝凶，警方調閱林男租賃車輛的GPS定位歷程，發現他曾在基隆山區及外木山海邊徘徊，期間還曾在一處山區產業道路停留了3個小時，警方懷疑該處就是棄屍地點，隨即趕往現場。洪晨鐘回憶：「我們到場後發現，產業道路旁邊是山谷，但附近有住家、學校，不太可能在這裡棄屍，所以決定往海邊出發。」

就在這個時候，山谷裡突然颳起一陣怪風，有員警隱約聞到微弱的屍臭味，便拿出望遠鏡朝谷底查看，沒想到，竟然在樹木枝葉的縫隙間，看到一點點紙箱的卡其顏色，於是立刻攀繩下去尋找。

不久，果然發現兩個紙箱卡在山谷溝中，其中一個紙箱破損、掉出一隻腳，另外3個裝有鄧女證件、衣物及手臂的垃圾袋，也在附近被尋獲。更靈異的是，警方及前來協助的殯葬業者，將屍塊搬運到產業道路時，一名男性殯葬業者突然用女聲淒厲大哭，他的同事見狀立刻燒符、念咒，他才恢復正常。

林國平殺人分屍後，特地租了汽車，開到基隆山區棄屍。（翻攝畫面）

▲林國平殺人分屍後，特地租了汽車，開到基隆山區棄屍。

闖入民宅　燒衣物自殺

警方尋獲屍塊之後，公布林國平的照片，希望全面緝凶。隔天一早，基隆某民眾發現林躲在他家大樓頂樓，警方獲報後趕往封鎖該社區，但都沒找到人；直到晚間6點，另一名民眾返家，發現臥房中竟有男屍，嚇得立刻報警。

警方調查確認，男屍身分就是林國平，他闖入民宅後進到臥房，並在房內燃燒衣物，被發現時全身燻黑，明顯死亡；此外，房門旁的櫃子上還放著菜刀、電擊棒。警方研判林自知難逃法網、畏罪輕生；事後警方通知林的胞兄認屍，才知林輕生前，曾傳訊息告訴哥哥，說他犯下無法彌補的過錯，但不想坐牢，會自己想辦法了斷，為他的錯誤負責。

林國平前科累累，2005年曾犯下強盜案，遭判刑入獄。（東森新聞提供）

▲林國平前科累累，2005年曾犯下強盜案，遭判刑入獄。

警方調查，林國平從國中開始，就多次因偷竊被抓，成年後仍惡行不改，經常進出監獄。2005年他犯下持刀強盜案，被判刑7年4個月；2012年判刑定讞入監服刑；2018年假釋出獄。

林國平出獄後，在萬華中央市場當搬運工，犯下分屍案前不久，不慎與人發生車禍，必須賠償10萬元。至於他究竟是因為缺錢，才將毒手伸向鄧女？還是求愛不成，惱羞成怒犯案？殺人動機隨著他的死亡，成為謎團。

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