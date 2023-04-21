電鋸破門討租金！愛爾蘭房東怒嗆「要把房客劈兩半」　失控片瘋傳

▲愛爾蘭一名房東「電鋸破門」討租金。（圖／翻攝推特@LiqaDr）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭高威郡（Galway）一名房東為了索討租金，竟使用電動圓鋸破壞租屋處大門，還瘋狂揮舞並撲向房客，威脅「我他Ｘ的要把你劈開！」醫師傑索（Dr Muhammed Raheel Jethel）差點遭到襲擊，嚇得拿出手機蒐證，並且崩潰大喊「你不能這樣做！」、「你瘋了嗎？」失控影片在社群媒體瘋傳。

傑索一家人來自巴基斯坦，已經向這名房東租屋將近4年。他宣稱，去年8月開始，房租匯款都被退回，似乎發生某種錯誤，卻無論如何也聯繫不上房東，未料上月再次見面，卻是惡夢開端。

Absolutely disgraceful!

"I'll split you up. I have Quran in my car to burn. I don't care about your family"



An immigrant doctor with a family of two young kids, was brutally attacked by his landlord threatened to evict his house. His and his family's life is in severe danger 1/2 pic.twitter.com/SY0k5rPxlT — Dr Liqa Ur Rehman???????? ???????? ???????? (@LiqaDr) April 17, 2023

3月下旬，房東帶著鎖匠前來換鎖，並且憤怒指控房客拖欠房租。傑索原本在醫院上班，接到妻子來電後趕緊回家解釋，眼見情況升級還報警處理，未料員警當時表示此案涉及民事事務，警方沒有義務介入。

警方到場後，房東一度平靜離開，未料17日再度現身，還拿著運轉中的電鋸威脅傑索，「你會失去的比我更多。不論你這輩子去到哪裡，我都會跟著你。如果我必須在監獄裡度過餘生，我也不在乎。我車裡還有一本《可蘭經》要拿去燒掉，我不在乎你的家人。」

傑索的同事兼好友拉赫曼醫師（Liqa Ur Rehman）表示，這家人如今生活在恐懼中，不敢離開房子也不敢入睡，但目前已經請了律師諮詢。他對員警的處理方式感到失望，才覺得有必要把影片分享到社群媒體上，「如果他和他的家人發生任何事情，事態可能失控。」

根據《鏡報》最新消息，當地警方已經針對此事公開致歉，並且逮捕與偵訊這名房東。