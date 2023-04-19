正妹警撞臉宋芸樺！前空姐擁九頭身逆天長腿　身高180成焦點

▲鹿港警分局正妹女警陳虹穎。（圖／鹿港警分局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

九頭身逆天長腿！彰化縣鹿港警分局和興派出所今年4月剛報到女警陳虹穎，現年28歲身高180公分、腿長112公分，擁有一對深邃的小梨渦，神似女藝人宋芸樺，讓人印象深刻，她曾當航空公司地勤人員、也曾當補教老師與行政人員，2021年參加警察特考，終於如願當上警察。

陳虹穎來自台中，從小身高就高人一等，家中父母姐弟身高也都超過170公分以上，就讀國高中時，就有個「想當警察」的志願，但當時的長輩都勸她這工作風險高，只好打消念頭 ，從高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系畢業後，先後在2家航空公司擔任地勤人員，2年後再轉進傳產公司當行政人員，期間也曾擔任補習班老師。

▲鹿港警分局正妹女警陳虹穎與姊姊合影。（圖／陳虹穎提供）

陳虹穎說，當她在傳產公司上班時，遇到特考班考上員警的同學，重拾警察夢，於是在2021年踏進補習班準備警察特考，只用了7個月的時間，將全部的時間都用在念書，當時只有一個想法「放棄比沒考上痛苦」，終於與男友一同上榜，如今她被分發到彰化、而男友則分發到高雄，2人排休時才有時間小聚。

▲鹿港警分局正妹女警陳虹穎曾到航空公司當地勤人員。（圖／陳虹穎提供）

陳虹穎考上警察受訓期間，被分發到台中第六分局協和派出所實習，這幾天分發到鹿港警分局，她神似藝人宋芸樺，加上甜美笑容融化不少人；陳虹穎也說，這幾天在和興派出所受到學長姊的照顧，明顯感受到彰化人滿滿的溫情，讓她超感動。