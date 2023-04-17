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李多慧「下次來台時間」曝光　林襄班表也排了！粉絲嗨炸搶門票

記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧近期正式加入樂天桃猿啦啦隊引爆全台風潮，14日初登場就展現高人氣，連續3天帶給粉絲滿滿的驚喜，就有網友好奇「李多慧下次什麼時候來？」Rakuten Girls也大方在粉專上透露，下次見到女神的時間為5月1日到5月7日。

「Rakuten Girls」昨（16）日晚上在臉書發文，曬出多張李多慧在球場上美美的應援照片，「李多慧跨海1500多公里來到台灣，成為樂天女孩的一份子，她在今天完成了她在台灣第一個月的主場應猿，回到韓國後她會繼續準備以後的應猿」，文末還標記「期待五月」。

▲▼樂天女孩Rakuten Girls新成員李多慧首次登場應援。（圖／記者李毓康攝）

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▲李多慧首次登場應援。（圖／記者李毓康攝）

底下就有網友好奇問，李多慧5月的班表，「Rakuten Girls」小編大方回應，5月1日到5月7日，可以在球場上看到李多慧，也透露「林襄的班表也已經排了」，不過並未告知林襄上班的日期，「敬請期待」。

消息曝光讓粉絲嗨炸，不過有網友透露，那一周的門票早已買光，已經買不到了，還有人指出，「我覺得不至於全部都排，太累，但六日高機率都會上」。

李多慧重磅宣布來台加盟後，立刻引起各方關注，先前她曾透露來台的薪資，坦言的確有比待在南韓時高出一點，而她也表示未來每月會在台灣待一周，據《三立新聞網》報導，已有10家以上的台灣廠商上門接洽，據悉個人活動價碼是6位數，人氣可見一斑，而林襄先前被傳3小時粗估可進帳30萬，但最後和廠商合作破局。

▼李多慧5月班表出爐。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

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