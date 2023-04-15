曾6度酒駕！花蓮男酒後又開車上路　撞斷騎士雙腿…酒測值達0.70

記者王兆麟、陳韻如／花蓮報導

花蓮台9線南下272.9公里處14日下午5時發生一起交通事故，62歲林男開車由北往南行經該路段時，與82歲陳姓男騎士發生碰撞，陳男連人帶車摔倒在地，導致雙腿骨折，全身有多處擦挫傷。誇張的是，林男當時下車察看陳男傷勢後，竟立即駕車逃逸，據了解，警方調查後發現，林男竟有6次酒駕前科，而此次被查緝到時，也是渾身酒氣，全案訊後詢後依肇事逃逸、酒駕公共危險移送法辦。

▲花蓮林姓男子酒駕撞斷騎士雙腿，竟駕車逃逸 。（圖／記者王兆麟翻攝）

這起案件發生在14日下午5時，林男開車行經事故路段時，與陳男發生碰撞，陳男雙腿因此骨折，但沒想到林男下車察看一下之後，便立即回到車上，駕車逃離現場。

▲▼警方沿路調閱監視器循線逮人。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方獲報後立即展開查緝，沿路調閱上百支監視器，並以車追人比對，查出林男家住在瑞穗鄉，並派遣沿線派出所實施線上攔截圍捕，直到晚間8時發現林男車輛停在大禹里酸柑1處空地，但未發現林男行蹤；到了晚間10時才在林男瑞穗鄉的住處查緝到正在步行返家的林男。

根據《中時電子報》林男竟有6次酒駕前科，而此次被逮當下，林男也是渾身酒氣，他見到警方後自知法網難逃，遂坦承犯行，事後測得其吐氣酒精濃度值竟達0.70MG/L，當場被警方帶回偵辦，警詢後依肇事逃逸、酒駕公共危險移送花蓮地方檢察署。