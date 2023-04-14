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找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

▲▼新莊分局。（圖／記者陳以昇攝）▲新莊分局警備隊呂姓員警涉嫌貪瀆，找朋友冒領現金拾得物。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊警分局警備隊一名員警，去年受理現金拾得物2萬1000元，沒想到他竟起貪念，找來朋友將現金領走，失主到轄區派出所報案，警方發現錢已被攔截領走，經分局內部調查發現員警涉有重嫌，員警友人也供詞反覆，全案由新北市警局政風室深入調查，依貪瀆罪移送偵辦，檢察官複訊後將警員聲請羈押獲准。對此，新莊警分局表示，將依相關規定予以「停職」。

據了解，呂姓員警（41歲）2009年97年基特班結業，旋即分發至新北市永和警分局服務，2018年調任新莊警分局服務，歷任新莊、中港、五工等派出所，2019年7月調任警備隊服務至今。

2022年12月間，呂姓員警在值班台受理多筆現金拾得物，他卻起了貪念，找來在永和擔任保全的41歲景姓男子到分局簽收領據，前後共領走現金2萬1000元，以為神不知鬼不覺，沒想到其中一筆現金拾得物的失主，到轄區新莊派出所報案，金額完全吻合，但錢卻已被攔截領走。

新莊警分局2023年1月初自清展開調查，發現多筆現金拾得物都由呂姓員警受理，循線找到景姓男子到案說明。初步了解，一開始景男坦承與李員熟識共謀領取，但沒多久又否認，表示是來領取拾得物簽收領據後才認識呂員，現金確實是自己所掉。

狡猾的景男說詞反反覆覆，於是督察組約談呂員，他矢口否認，但警方掌握具體事證，交由新北市警察局政風室調查中，13日下午將依違反貪污治罪條例，公務人員竊取或侵占公用或公有器材、財物，移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊聲請羈押，昨晚10時許法官裁定兩人收押。

對此，新莊警分局表示，呂員涉案遭收押禁見，嚴重影響警察形象，有損害公眾對警察機關的信任，會秉持不庇縱、不護短的立場，依相關規定予以呂員「停職」處分，同時追究主官管督導失責。未來，會落實各項勤業務督考制度，預防類似事件發生。

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