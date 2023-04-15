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正宮的逆襲！電子大亨「偷腥生女」失百億　50億大直土地被賤賣

曾是大直摩鐵地標的莎多堡，2020年無預警休業，地上物也跟著拆除，背後原因其實是地主張永豐（右圖）、張王明香（左）夫妻爭產。

▲曾是大直摩鐵地標的莎多堡，2020年無預警休業，地上物也跟著拆除，背後原因其實是地主張永豐（右圖）、張王明香（左）夫妻爭產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在北市內湖、大直擁有十多筆土地的電子大亨張永豐因外遇生女，原配將他3家電子公司共50萬股權過戶至自己、兒女名下，張提告訴請返還，原本一審敗訴，在二審逆轉獲改判勝訴，張妻應歸還公司股權，但這起牽扯近百億元的家產爭奪戰並未落幕，高等法院近日將再開庭，張妻近日對張提出假扣押，過往身價近百億的電子大亨，如今連名下戶頭、保險金及股票，也悉數遭到凍結，偷吃代價十分悽慘。

這起情節宛如本土劇的夫妻爭產官司，纏訟10多年，年逾70歲的張永豐在2審勝訴前，除了與妻子互告，也對兒女一併提出民事告訴，張指控妻子脫產，將財產轉至兒女名下，還擅自賤賣包括已拆除的大直「莎多堡」汽車旅館所在地、價值近50億元的土地，提告塗銷所有權移轉登記，連購得莎多堡土地的不動產大戶良茂建設、北市中山地政事務所，也紛紛被被捲入官司。

就在高等法院將在下週開庭審理前，台北地院4月初忽然針對張永豐發出執行命令，原來，張妻在二審後，不但無意與偷腥夫和解，還爭取上訴拚再逆轉，試圖延長戰線，全案已從最高法院發回台灣高等法院。

大直地標莎多堡土地被張王明香賣給不動產大戶良茂建設，疫情後土地又漲一波，該土地估值已超過30億。

▲大直地標莎多堡土地被張王明香賣給不動產大戶良茂建設，疫情後土地又漲一波，該土地估值已超過30億。

張妻得知，遭淨身出戶的張永豐，竟向多家銀行貸款另起爐灶，不只在桃園成立鼎顓電子公司，還在中國開工廠設生產線接單，專做電子製造服務及代工，徐圖事業再起；張妻選在二審官司進入延長賽之際，以債權人身分，向張永豐提出假扣押，張永豐不只房地產拿不回來，海外資產也遭變賣，連名下僅有的現金帳戶、保險金及操作證券的現金帳戶，如今都全數遭到凍結，即使二審官司勝訴，過往積累的百億資產，至今帳面上都在妻子兒女名下。

張永豐與結婚40年的妻子張王明香爭產，要回溯到2010年，張因心臟病命危送醫急救，妻子在他住院期，看到張的手機來電及簡訊，意外得知先生有小三而且已生女，張妻擔心家產被瓜分，以張要出國為由，逼迫張簽署空白委任書，事後到中山地政事務所以「夫妻贈與」、「贈與」轉移土地至她和兒子名下，張恢復健康後才得知名財產都被轉出，憤而提告，張妻主張移轉前有告知張，都獲得同意，丈夫是因為外遇曝光，要讓私生女報戶口，東窗事發才提告，一審認為張有贈與不動產之意，判張敗訴。

位在大直敬業二路的精華土地被買給良茂建設。

張永豐上訴表示，他創立吉陽電子、吉鴻公司、新世鑫公司、頎鴻等電子公司，一度是全球最大的紙鈔防偽辨識系統研發製造商，跨足遊戲、娛樂機產業，原本都掛名負責人股持有大部分股權，他因業務常不在國內，才將公司管理及大小章交給妻子，但絕未授權妻子處分名下財產，高院審理後認為，空白的股份讓渡書是打字印製，難認定他有與妻兒達成出讓（贈與或出賣）股份意思，二審改判妻子將歸還50萬股股權，不動產的部分高等法院另案審理。

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