重回郵局盜領「還刷儲金簿」　名列車手名冊...囂張女騙徒被逮

▲29歲詐騙曾姓女車手，大膽折回提款郵局刷印儲金簿企圖再次提領時，被市警五分局眼尖員警遇上查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局實踐派出所員警，在大光郵局執行防搶阻詐勤務時，發現刷印儲金簿的女子身形衣著與五分局日前通報的車手相符，經上前盤查後確認為通報查緝的詐騙車手，並在曾姓女嫌身上查扣4本金融帳簿及金融卡，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌將她移送法辦。

台南市五分局實踐派出所警員賀仁敬，11日上午10時許，擔服大光郵局防搶阻詐勤務時，眼尖發現一名女子，正在刷印儲金簿，身形衣著十分眼熟，與通報於3月25、26日同家郵局涉案的女車手相符，便上前盤查，查出29歲歲曾姓女子就是分局通報查緝的詐騙車手，即帶同曾女回所調查釐清，警方現場查扣4本儲金帳簿及金融卡，全案依詐欺及洗錢防制法偵辦。

經查，29歲曾姓女子於3月24日到27日間，在北區、永康區的超商、郵局等金融機構，陸續提領約120餘萬元，並在提領後當日交給集團上游，4月11日曾嫌大膽回到2周前犯案的大光郵局，刷印儲金簿企圖再次提領時，正巧被眼尖員警遇上，查獲的員警也十分訝異嫌犯會再度回到提款處。經了解，這些詐騙所得款項，大多數是詐騙集團成員以「猜猜我是誰」方式詐騙被害人，被害人在沒有加以查證的情況下，誤信詐騙集團將款項直接匯到陌生帳戶。

市警五分局長陳宇桓表示，轄區內一發生提款詐騙案件，便會立即成立「調帶小組」，透過調閱監視影像等多種方式，鎖定嫌犯車手特徵，建立大資料庫，並要求各巡邏警力加強查察，繼4月6日和緯所在路上查獲特徵相符的車手，此次也仰賴完備的資料庫，再度成功辨識查獲。

陳宇桓呼籲，「猜猜我是誰」是常見詐騙手法，民眾對於接到自稱久未聯絡之親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，有任何可疑就撥 165 反詐騙專線諮詢，慎防受騙。