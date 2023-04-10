恐怖女情人潑漆、砸車！還想燒死前男友　有再犯之虞延押2個月

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

王姓女子因懷疑男友劈腿，分手後不斷到前男友林男家潑漆、砸車，最後甚至放火燒前男友住處，被法官依殺人未遂罪判處她徒刑5年6月，並羈押至今約1年多，而近日她的羈押期限將屆，高雄高分院認為他涉案情節重大，且有再犯之虞，近日裁定延長羈押2個月。

全案起因於受害林男親友在社團PO文指出，住在大寮中庄的林男與王女曾是男女朋友，但在分手後，王女多次到林男住處潑漆、砸車，林男已經申請保護令維護居家安全，然而王女完全無視保護令，持續潑漆、砸車。

2022年2月19日凌晨，王女更直接到林男住家縱火，還出言恐嚇，脫序行為不斷上演，好在隔壁鄰居及時發現報警，否則後果不堪設想。親友質疑「難道受害者只能每天過著提心吊膽的日子嗎？保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？」

王女事後被法官依殺人未遂罪嫌判刑5年6個月，恐嚇罪判3個月，兩度違反保護令各判2個月，易科刑部分併執行刑5月，得易科罰金。

近日，王女因被羈押以一年多，因此在法院訊問時，聲請具保停止羈押。她表示，她在押期間罹患躁鬱症及憂鬱症，加上父母年事已高，因此要求保外就醫。不過，據監所回報，王女並沒有非保外治療而難以治癒的情形，僅須定期追蹤即可，法官認為，她因涉案情節重大，且有再犯之虞，裁定自13日起延長羈押2個月，可抗告。