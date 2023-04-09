國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

▲空軍出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）



文／中央社

中共持續對台軍演，國防部今天傍晚表示，國軍飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈道飛彈能力，強化防空及突發狀況應處；同時各飛行部隊持續執行戰備巡弋，展現捍衛領空的能力與決心。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

軍方統計自上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

國防部傍晚表示，面對共軍蓄意製造台海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

國防部說明，空軍防空部隊擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備；防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

國防部說，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部進入戰備程序，嚴防敵低空滲透突襲。官兵持續實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。