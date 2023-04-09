　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

▲▼空軍6日出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）

▲空軍出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）

文／中央社

中共持續對台軍演，國防部今天傍晚表示，國軍飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈道飛彈能力，強化防空及突發狀況應處；同時各飛行部隊持續執行戰備巡弋，展現捍衛領空的能力與決心。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

軍方統計自上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

國防部傍晚表示，面對共軍蓄意製造台海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

國防部說明，空軍防空部隊擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備；防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

國防部說，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部進入戰備程序，嚴防敵低空滲透突襲。官兵持續實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。

▲▼空軍6日出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因
快訊／「爺孫戀」李坤城病逝！　林靖恩悲痛證實
陸甜美教師狂約3家長「一天來4次」　事後崩潰求饒：腫起來了
快訊／靜宜女大生「最新動向曝光」！
快訊／張惠妹唱一半　驚見小S現身
竇智孔出意外！　坐輪椅照曝光
快訊／台南雞舍「全面燃燒」！現場濃煙大火

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

美軍「核動力潛艦」抵中東　應對伊朗緊張情勢升高

美中若為台爆核戰　日本長崎大學估至少260萬人亡

CNN：台灣總統會見美國眾院議長之後　中國在台周邊軍演

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

爸控管飲食不讓柯基「吃地瓜」 牠眼神死不給碰：人家又不胖！

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

美軍「核動力潛艦」抵中東　應對伊朗緊張情勢升高

美中若為台爆核戰　日本長崎大學估至少260萬人亡

CNN：台灣總統會見美國眾院議長之後　中國在台周邊軍演

衣服洗完「直接收衣櫃」恐變胖、罹癌？日專家示警：至少晾3天

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝！　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

展榮展瑞砸5000萬「一口氣買3間房」！　送爸媽50坪新家：長大了

小孩突現身合體...U:NUS秒喊卡！　「被飆罵1事」他尷尬說話了

交車遭追撞「客戶Mini成鐵餅」！他夾縫脫困幸運逃死　斷3肋骨住院

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因

《模仿犯》原著認可手寫卡推薦　吳慷仁讚「日版郭曉其」感覺更帥

張惠妹唱一半驚見小S現身　嚇瘋急喊：不要給她麥克風！

港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸：第一次遇到

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

軍武熱門新聞

美中若為台爆核戰　日本估260萬人亡

國防部：愛國者飛彈部隊待命

與伊朗緊張升高 美核動力潛艦抵中東

CNN：蔡麥會後中國在台灣周邊軍演

美國海軍部長：AUKUS將阻止中國破壞世界秩序

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

首戰即終戰？共軍無力全面犯台

殲-20隊長：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」

美專家：中國已知普丁必敗　威脅侵台裝腔作勢

春季反攻俄！美國給烏克蘭「790億元大禮包」

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

台海危機美國15分敲定2航母護台

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面