併排違停吃三重人氣涼麵！　毒咖啡包放駕駛座...燈光一照2人栽了

▲▼ 2男把毒咖啡包亂放，被巡邏員警逮獲。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市24歲謝姓男子與友人，清明節晚上相約到三重正義南路吃某知名涼麵，他們將毒咖啡包放在駕駛座，因為併排違規停車，引起巡邏員警注意，保大警察往擋風玻璃內一照，毒咖啡包因此曝光；警方搜查，發現謝男後背包中還有100多包的毒品，猶如1輛行動運毒車，當場將謝男上銬逮捕，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

新北保大第二中隊5日晚間在三重巡邏，發現1輛汽車違規併排在正義南路旁，上前查看，葉男在副駕駛座閉眼小憩。對面的謝男看到警方靠近車子，顧不及還沒吃完的麵，急沖沖從對面店家跑向車子，在與警方對話過程中，謝男眼神偶露閃爍、忐忑不安，還急著要把車子開走。

警方察覺異狀，拿起手電筒往擋風玻璃一照，立馬看到車內中央扶手與駕駛座椅縫中夾了2包毒咖啡包，警方接著在車內進行附帶搜索，在駕駛座下方看到謝男的後背包，打開一看背包裡面竟放了100多包毒品，將謝男當場上銬逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例送辦，後續將再追查溯源。

據了解，讓兩名毒蟲因而被捕的涼麵攤，是新北市三重地區的人氣宵夜，一份涼麵只要40元，是當地民眾最愛的在地美。

警方表示，一共查獲164包毒咖啡包（重651.4公克）及4包毒品K他命（重4公克），由於此次查獲的毒品數量相當多，警方不排除謝男除自己施用外，還販售給其他人，所幸及時攔截大量毒品流於市面，免於大眾受毒品危害。