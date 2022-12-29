遇警違規露餡 　永康警鷹眼攔查起獲毒咖啡包

▲台南市警永康分局大灣所員警查獲張姓男子持有毒咖啡包，依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局大灣所員警，巡邏行經崑山街時，發現一輛停等紅燈之自小客車，見巡邏車後匆匆紅燈右轉疾駛而去。員警察覺有異馬上追上攔查，28歲駕駛人張男表示該車係向家人借用，惟盤查過程中，員警在中央扶手處發現大量分裝透明夾鏈袋，果然在後車廂起獲96包毒咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。

永康分局大灣所員警蘇御剴、鄒逸修，12月27日下午3時許，巡邏行經永康區崑山街與國光五街路口時，發現一輛自小客車疑似為躲避警方，違規紅燈右轉，立即趨前盤查。經查駕駛者28歲張男為毒品人口，警方檢視車內時發現中央扶手處有大量分裝透明夾鏈袋，進一步核查車輛也非張男所有，員警提高警覺，要求張男下車配合檢查。

面對警方質疑，張男表示該車係向他親姐借用，上路前車輛都有檢查過，絕無違禁物品，親自打開後車廂向警方喊話「不信你們自己看！」不料張男故作鎮定整理後車廂物品時，遭眼尖員警發現物品中參雜著一大包裝滿毒咖啡包的塑膠袋，經查計有96包的毒咖啡包，警方現場告知張男相關權利，依法逮捕返所調查，初篩均呈二、三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌移送南檢偵辦，並持續向上溯源追查。

永康分局長甘炎民表示，毒品具成癮性、濫用性及含有影響精神之物質，非法施用毒品除有礙身心健康，亦可能致生社會安全問題、衍生重大治安事件，足見緝毒工作不容小覷且刻不容緩。警方將持續擴大掃毒與刨根溯源追查毒品來源流向，為轄區民眾建構一個無毒的治安環境。