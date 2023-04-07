愛犬放寵物旅館遭咬死！飼主哭求監視器　業者甩撇「新員工不小心」

記者崔至雲／台北報導

台中寵物精品旅館被爆管理不當，造成15歲貴賓狗「Bingo」慘遭其他犬隻撕咬死亡、另一隻5歲「阿宅」也受傷治療中。台北市議員應曉薇今（7）日陪同飼主召開記者會，控訴業者至今仍推卸責任，監視器影片也不願意提供。應曉薇也呼籲，中央應加快成立動保司、動保警察、並加強寵物旅館管理。

▲台北市議員應曉薇陪同飼主召開記者會，呼籲中央加強寵物旅館監督管理。（圖／記者黃克翔攝，下同）



Bingo飼主表示，他們家的兩隻小狗3月21日下午4點左右同時一起入住台中市南屯區文心南二路寵物精品旅館寄宿，不料同月28日下午台中店家老闆娘打電話來告知Bingo被柴犬咬死，另一隻阿宅的耳朵，也被咬到撕裂傷流血。這種無良業者的寄宿照顧方式，實在是令他們氣忿與痛心。

飼主再說，業者現在推卸責任給兩隻柴犬的主人請他們跟飼主道歉，但主人及柴犬也是無辜的，店家解釋是新進員工不小心造成的遺憾，但其實店家業主自身的責任才是最大的。後續他與業者要現場監視器畫面，但老闆娘卻回覆攝影機已經拆除，其他攝影機剛好轉向到角落去，所以沒有辦法提供給他們，這樣的交代又有誰能夠接受？

應曉薇表示，該店家疑似違反動保法第25-2 條「擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者」以及30條「過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」之相關內容，入住也未提供任何合約、發票疑似涉及逃漏稅。針對此事件，該寵物旅社到處貼道歉聲明，也不斷以律師函試圖封口事件，建議台中動保處、國稅單位應有更積極作為。

應曉薇指出，依據我國最新全國家犬貓數量調查結果，全國家犬數量約120萬隻、家貓也有87萬隻，犬貓已成為多數市民家庭生活中的一份子，許多民間單位盼政府成立動物保護司、動保警察，以因應日趨多元且複雜的動保業務。然而中央相關配套法規與政策卻始終牛步，2012年時就有民間團體建議農委會進行組織改造及設立動物保護司，2018年總統蔡英文也承諾將進行，然而10年過去仍不見動保司與動保警察的成立。盼中央督促成立進度，落實動保福利跟寵物相關權益。