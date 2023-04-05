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女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設下「戀愛陷阱」早查過她家境

▲▼女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉嫌設「戀愛陷阱」早查過她家境。（圖／翻攝南方都市報）

▲女留學生慘遭殺害棄屍。（圖／翻攝南方都市報）

記者蔡紹堅／綜合報導

22歲中國女留學生Jin Can在泰國慘遭殺害，屍體被丟棄在香蕉林裡，3名犯嫌都是中國籍男性，案發後立即返回中國，目前已經被中國警方逮捕。警方調查發現，嫌疑人疑似設下戀愛陷阱，綁架了女留學生，再向女留學生的父親勒索50萬人民幣（約220萬元新台幣）的贖金，最後撕票棄屍。

根據泰國媒體報導，這3名中國籍犯罪嫌疑人分別是ZHOU PENNGFEI（24 歲）、CHEN SAIKANG（23 歲），以及ZHOU XIONGFEI（23 歲），他們已經在3月30日搭機返回中國成都。

警方調查發現，嫌疑人透過調查女留學生經歷，得知她的父親是一名音樂老師，且家境不錯，於是就計劃在女留學生3月初來曼谷讀大三時，引誘對方愛上其中一名嫌疑人，再綁架女留學生，向她的父親勒索50萬人民幣的贖金。

根據大陸《上游新聞》報導，3名中國籍嫌疑人已經在湖北省襄陽市落網，落網地點是在湖北襄陽的高速公路一服務區。

目前，泰國警方已與中國警方進行協調，如果法院批准了故意謀殺罪的逮捕令，將在逮捕3人後引渡回泰國判刑。報導也提到，大陸公安部高度重視此案。

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