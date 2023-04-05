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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊重慶夜暴動人氣！維安出動人牆　被狂讚帥馬英九幽默神回

記者任以芳／重慶報導

 前總統馬英九今（4）日重慶最後一晚體驗當地夜生活，受到大批遊客熱烈歡迎，人潮多到像是暴動現場，許多人開心呼喊「歡迎來重慶！」馬英九也隔街呼應，「歡迎來台灣玩！」下午前往重慶抗戰遺址博物館參觀，遇到遊客開心大喊，「馬先生你好帥！」馬英九幽默神回，「那怎麼辦呢？」

前總統馬英九人氣超旺，12天訪陸行程從南京開始、武漢、長沙到重慶，不管走到哪裡都有「圍觀」人潮，許多民眾都是自發性聚集，只為看一眼馬英九樣貌。

▲▼ 馬英九、重慶、被誇帥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九遇到大媽遊客被狂誇讚帥 。（圖／記者任以芳攝）

今天下午重慶抗戰遺址博物館同樣聚集人潮，大媽遊客一見到馬英九走出來，立刻化身「馬迷」大聲呼喊，「馬先生你好帥！真的好帥！」 馬英九也幽默神回，「哪怎麼辦呢？」語畢，引起周邊人跟著大笑。

他接著問，「你們從哪來？」遊客回答，「我們從山下上來的。」馬英九說，「真厲害一看就知道是我。」

由於重慶抗戰遺址博物館行程原定是昨3日，不少人撲空沒有等到。遊客握手時也說自己昨天等了一天，馬英九連忙回應，「哎約！不好意思。」

▲▼ 馬英九在重慶受到熱烈歡迎 。（圖／廖元豪提供、馬辦提供）

▲馬英九體驗夜生活受到熱烈歡迎 。（圖／廖元豪提供、馬辦提供）

到了晚上，難得把握在重慶的最後一晚，當地官方安排聽劇賞燈光夜景秀，馬英九坐在劇院，像是小孩子一樣東張西望，抬頭好奇張望周邊建築設計，之後搭船游長江。

由於馬前總統的動態，在大陸網路上有非常多人追蹤，行經熱鬧步行街，追星場景再次啟動，隨身保鑣立刻繃緊神經，保護馬英九順利在人群裡穿梭，不少人見到「野生」馬英九都好激動，連忙大喊「馬先生好！您好！」

▲▼ 馬英九在重慶受到熱烈歡迎 。（圖／廖元豪提供、馬辦提供）

▲▼ 馬英九在重慶受到熱烈歡迎 。（圖／廖元豪提供、馬辦提供）

▲搶看馬英九的人潮有如暴動現場 。（圖／馬辦提供）

人潮綿延數公里，由於受到維安管制，人群只能站在對街遙望馬英九，照樣熱情如火。開始有人越過馬路中線想近距離跟馬英九握手，公安緊急拉起人牆阻擋，隨團出生成員也驚呆了，直說「好像暴動！」

許多大陸民眾興奮地拿起手機拍攝、上傳到網路上，有人大喊，「馬先生，我們重慶歡您！」、「馬先生好帥！」、「謝謝您來重慶！」讓他感受到重慶人火辣辣的熱情。

▲▼ 馬英九在重慶受到熱烈歡迎 。（圖／廖元豪提供、馬辦提供）

▲重慶民眾搶握手、拍照 。（圖／馬辦提供）

最後在國台辦副主任潘賢掌、重慶市委常委盧紅陪同下，率領「大九學堂」同學到「長江匯」欣賞嘉陵江、長江交會的夜景。

預計明天馬英九展開第10天行程，搭乘早上8點55分班機從重慶到上海，預計中午之後參訪上海洋山港、上海城市運行管理中心，晚間6點會見上海市委書記陳吉寧。

去年中共二十大閉幕後，陳吉寧繼任李強出任上海市委書記。陳吉寧是英國帝國理工學院的博士，2014年擔任清華大學校長期間曾率團來台訪問，拜會國民黨前主席連戰、台積電前董事長張忠謀等人，於2017年出任北京市長。

陳吉寧主政北京期間，時任蔡奇市委書記在中共一中全會上當選中央政治局常委，排名第五。陳吉寧是環保專家，環保部長任內主要負責解決空污（PM2.5）等問題，出任北京市長，蔡奇與陳吉寧任內治理北京空汙，於去年疫情期間順利舉辦北京冬奧會。

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