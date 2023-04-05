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俄加強軍力因應「芬蘭入北約」　美記者被控是間諜提上訴

▲▼芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在北約總部向美國國務卿布林肯遞交了一份文件，正式成為北約成員。（圖／路透）

▲芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在北約總部向美國國務卿布林肯遞交了一份文件，正式成為北約成員。（圖／路透）

文／中央社

芬蘭4日成為北大西洋公約組織第31個成員國，俄羅斯表示會加強西部和西北部軍力來因應。另外，「華爾街日報」記者格什科維奇被控為間諜而遭俄國拘留，為此提出上訴。

●芬蘭入北約 俄羅斯副外長：將加強西北部軍力
俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）3日表示，俄國會加強國內西部和西北部的軍力部署，以回應芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭將於4月4日成為北約第31個成員國，這是一項歷史性戰略轉變，會使北約與俄羅斯的陸地邊界擴大一倍。

但北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）3日表示，赫爾辛基當局並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。

●被俄控從事間諜活動遭拘留 美國記者提出上訴
莫斯科法院3日表示，被控從事間諜活動的美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）上週在俄羅斯遭到逮捕，他否認相關指控，並正在為他遭拘留一事提出上訴。

31歲的格什科維奇被認為是蘇聯解體以來，首位因為被控從事間諜活動而被捕的外國記者。格什科維奇被捕引發西方的憤怒，並被視為莫斯科鎮壓媒體的嚴重升級。

▲▼普丁出席在莫斯科舉行的總檢察長委員會會議。（圖／路透）

▲普丁被澤倫斯基咒罵「黑暗中度餘生」。（圖／路透）

●密閉地下室關300多人 澤倫斯基咒普丁黑暗中度餘生
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日表示，他希望俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）在一個只有水桶當廁所的黑暗地下室裡度過餘生。

澤倫斯基是在與德國副總理哈柏克（Robert Habeck）造訪基輔以北的亞吉德涅村（Yagidne），紀念當地從俄羅斯軍隊手中解放一週年時，發表上述談話。

去年2月發動全面入侵行動過後不久，俄羅斯人將亞吉德涅村幾乎全村人口的367人強行關進一個沒有窗戶、面積不到200平方公尺的學校地下室。包括長者和約50名兒童在內的村民共被關在這座地下室27天，年紀最大的93歲，最小的只有6週大，其中11人死亡。

●俄外長批西方離間俄中 揚言必要時採強硬手段
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在4日刊出的訪問中表示，西方國家藉由議論俄國與中國之間的不對等關係，以及莫斯科對北京當局的依賴，試圖挑撥俄中關係。

拉夫羅夫說，普丁上個月和中國國家主席習近平展開長達10小時的會談，在兩國之間推動「不只攸關雙邊」的「戰略協作夥伴關係」。

正當俄國努力在俄烏戰爭中取得勝利之際，普丁和習近平在今年3月20日至21日舉辦的會談上展現好交情，並允諾在軍事等方面強化兩國關係。

●歐盟執委會主席訪中 行前通話澤倫斯基
歐盟執委會（European Commission）范德賴恩（Ursula von der Leyen）將出訪北京，將在6日先後與中國總理李強、國家主席習近平會談，行前她將與澤倫斯基通話。

范德賴恩是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請下聯袂訪中。馬克宏希望說服北京當局不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，同時避免疏遠中國這個重要的貿易及地緣政治參與國。

●巴西總統顧問赴俄法 斡旋俄烏和談
巴西前外交部長、現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）特別顧問阿摩林（Celso Amorim）上週低調出訪俄羅斯和法國，2日返回巴西後向媒體透露訪問細節。他相信，包括巴西在內的4、5個新興國家，可以促成俄羅斯和烏克蘭之間的和平進程對話。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，阿摩林3月29日在莫斯科與普丁會談約1小時，說明魯拉與在軍事或情感上沒有捲入俄烏衝突的其他國家，合作促成此一和平進程的意願。

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