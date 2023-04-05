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總獎金百萬！2023桃園合唱藝術節即日起迄4／30受理報名

▲總獎金百萬！2023桃園合唱藝術節受理報名

▲總獎金百萬！2023桃園合唱藝術節受理報名。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市持續推廣人聲藝術，今年邁入第六年的「2023桃園合唱藝術節」於5月20日至7月16日在中壢藝術館舉辦，以「人聲新紀元」為主題，展現桃園人聲藝術的充沛能量，也透過人聲競賽、人聲音樂會及多樣化的教育推廣活動，讓觀眾驚艷人聲藝術的各種「腦洞大開」無限創意！

市府文化局表示，在疫情解封的2023年，今年賽事開放各國隊伍報名參賽，期待有更多喜愛人聲藝術的同好前來交流切磋，系列課程也邀請國際大師赴臺參與，包含日本人聲打擊大師北村嘉一郎、馬來西亞瑪拉工藝大學岸本正史教授、東南亞樂譜出版社Muziksea創辦人Marcus Lee等共襄盛舉，增添藝術節國際交流、音樂文化多樣性。

桃園合唱藝術節的「合唱大賽」及「阿卡貝拉大賽」已成為海內外合唱隊伍的關注焦點，除了高額的100萬元總獎金，兩組大賽各設置「金桃獎」、「銀桃獎」、「銅桃獎」及「桃樂獎」，邀請國際音樂名師與多位人聲藝術專業人士擔任評審，展現競賽的多元、專業與公正性，並給予參賽團隊指導及鼓勵。

「2023桃園合唱藝術節」人聲競賽報名時間自即日起至4月30日(星期日)截止，並分別於7月15日、16日辦理「阿卡貝拉大賽」及「合唱大賽」決賽暨音樂會，另外還有111年桃樂獎得主「烏龜趕火車」與臺灣的金獎團隊「台中室內合唱團」帶來精湛的人聲演繹，精彩可期。

另外，今年五月底，並為藝文愛好者、一般民眾、合唱團員，以及青少年、兒童等年齡層量身定制「合唱音樂劇體驗營」與「名師帶領體驗課」等教育推廣課程，歡迎有興趣的民眾鎖定官網報名。

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