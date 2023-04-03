「倒車」推倒騎樓機車！身障女再檢舉違停　警未開罰原因曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名身障女子，駕駛電動輔助車經過騎樓時，剛好一部機車停太前面，車頭影響到通行，她稍後轉彎通過後，又倒車回來用手將機車往後推移，但因機車僅用側柱停放，直接往後滑行倒地，造成車身多處毀損，女子隨後打電話報警，檢舉機車騎樓違規停放，經警方到場告知此處並非機車退出騎樓區域，機車車主到場後也不提告。

身障女子倒車後伸手推移機車 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方調查，2日下午3時許，一名身障女子因駕駛電動輔助車，行駛在後港路一段騎樓下，行經一部機車前時，發現機車停放太前面，車頭妨礙她通行，先是稍後轉彎車身通過後，又倒車伸手將機車往後推移，沒想到機車僅用側柱支撐，直接被朱女往後推，滑行後傾倒，造成車身多處毀損，監視器也拍下整個過程，被貼到「新聞事社會影音」。

▼機車重心不穩倒地 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

身障女也立即報警，舉發騎樓違規停車，警方到場後，告知該處並非機車退出騎樓的路段，所以可以停放機車，但仍須依照新北市處理機車停放要點規定，保持1.3公尺的人行空間，若沒有依照規定預留1.3公尺，則可依道路交通管理處罰條例56條1項9款舉發，裁罰600至1200元，不過被推倒的機車，並未少於1.3公尺，所以並無違停情事，車主到場後，對身障女也不提告。

▼員警到場將車扶起 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）