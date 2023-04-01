人妻搭上房仲！戰遍南部各大汽旅　她愛到痴狂：我敢用命拿掉孩子

▲人妻與房仲發生婚外情，戰地遍及南部各大汽車旅館，丈夫發現後崩潰了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名人妻與房仲發生婚外情，2人多次發生性行為，戰地遍及南部各大摩鐵，人妻疑似還曾經小產流掉小孩。直到某日，綠帽夫無意間發現妻子與小王的親密合照及對話，才驚覺自己被戴綠帽，氣得對小王提告求償。法官審理後，依法判小王須賠償綠帽夫20萬元。

綠帽夫提告主張，他與妻子於2007年結婚至今，但他卻發現，妻子竟外遇，且與小王的對話紀錄中，還包含「我只希望你協助我守護感情」、「這是一個情侶應該的相處方式?」、「你前妻要錢我不需要而我也敢用命拿掉孩子」等，甚至還有兩人的親密合照。

綠帽夫當下氣得質問妻子，對方眼見被抓包，也立刻坦承自己外遇，且與小王自2020年中開始，每月至少發生1到3次性行為，且戰地遍及高雄、台南、雲林各大汽車旅館，前後總計至少超過20次以上，讓他氣得立刻對小王提告求償。

小王在庭審時，卻搬出大法官釋憲，稱刑法通姦罪已被宣告無效，因此法律上不應該有配偶權的概念，且綠帽夫與人妻早就形同陌路，縱使認定他有侵害配偶權，但也不會造成綠帽夫痛苦或損害。

不過，法官認為，配偶之一方基於配偶關係的身分所產生的利益，依民法第195條第3項規定，屬法律所保障的利益，因此小王提出的大法官釋憲此言，並不合理。另外，不論綠帽夫與人妻是否形同陌路，但在兩人婚姻關係解消前，仍負有互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福之義務，因此認定小王侵害配偶權，判他須賠償綠帽夫20萬元。