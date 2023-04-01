小三戴正宮戒指示威　嫌「下面臭傳染給我」！夫拿2千萬房產求和

▲小三廖女嗆正宮，挨告判賠。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

葉姓男子和妻子結婚超過50年，育有2名子女都已成年，他卻在南下經營宮廟時，和廖女發生婚外情，廖女甚至戴著葉妻的戒指，嗆「你老公愛的是我」，讓葉妻氣得提告，法官判廖女應賠20萬元。

根據判決書內容，葉妻2021年8月間參加老公經營的宮廟慶典時，碰見廖女並發現其手上戴著自己的戒指，上前一問竟被嗆聲「你老公現在不愛你、愛的是我」，2人因此引發衝突。

葉妻回家後，在老公手機發現葉女傳來的鹹濕訊息。葉男則坦承已出軌7、8年，並過戶在新北市價值2千多萬元的房產給妻子，請求原諒並簽下和解書。

廖女曾傳訊息給葉男稱「你下體我聞到有臭味道也是她（指葉妻）搞得鬼，絕對不能再中計讓她可以動到你下體，以免她會抹潤滑劑來讓你得性病然後傳染給我」、「我以前是性冷感根本不能做，直到遇到你我才會濕答答的」，葉男則回應，「我們星期二、三兩天可以到外面住宿」、「每次做！妳都出來很多」等。

葉妻指控，老公在2021年11月至2022年3月間，至少和廖女發生12次性行為，並附上綠影光碟及和解書等證物，求償2百萬元。廖女辯稱和葉男只是在廟會結識的普通朋友，否認兩人有不倫關係。

橋頭地院法官認為，從葉男和廖女的對話中，可判斷2人確實有性行為，根據雙方經濟狀況判廖女賠償20萬元，可上訴。