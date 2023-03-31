「驚訝與不解」！同爭港湖立委　游淑慧嗆李彥秀：何苦回鍋選議員？

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員李彥秀31日宣布投入2024港湖區立委選舉，先前曾表態爭取黨內提名的同黨籍現任議員游淑慧表示，「看了她的參選文告感到有些驚訝和不解，原本我們都沒爭議地願意支持李彥秀再戰2024，但她早知如此何必當初？之前又何苦先回鍋競選議員？如果回鍋選議員只是為求買保險，為選立委做準備，我認為不太好。」

針對李彥秀宣布投入2024國民黨北市立委第四選區初選，游淑慧直言，「看了彥秀姊的參選文告，有些驚訝和不解」。游淑慧說，去年九合一大選，李彥秀要回鍋參選議員時，包括她在內的所有港湖區議員、基層支持者、黨內高層，甚至是國民黨主席朱立倫等，都一再鼓勵李彥秀再次挑戰民進黨立委高嘉瑜，要她不要輕言放棄。但當時李彥秀卻態度堅定地告訴大家，她不是2024立委的合適人選，決定好好回歸議會服務，希望港湖再給她一次機會。

游淑慧指出，李彥秀曾於去年12月，挾第一高票當選之姿，宣布角逐北市議長一職，「她來找我拜票，我也尊重地再次徵詢她再戰2024立委的意願，但李彥秀卻一再表示，既然選擇回歸議員角色，就會專心選民的這份付託。不過，從12月到現在才短短3個多月，是什麼原因又讓李彥秀決定爭取2024立委？這是我和很多人驚訝不解的地方。」

游淑慧強調，雖然參加初選是李彥秀的權利，但基於政治人物的誠信與承諾，她必須要和選民解釋與說明，「我只想說『早知如此何必當初』？過去原本我們都沒爭議地願意支持李彥秀再戰2024，但她又何苦先回鍋競選議員？結果當選不到四個月，又要再次回鍋表達爭取2024立委提名？」

游淑慧痛批，如果李彥秀回鍋選議員只是為求買保險，為選立委做準備，她認為不太好。她指出，李彥秀已擔任六屆議員與一任立委，且兩代政治世家在地經營了50年以上，論基層與知名度確實無人能比。不過，她也承諾，她一定會全力以赴，希望給選民一個新的選擇，「我會持續監督民進黨並拿回港湖立委這一席，她當年沒做到的，我會做的更好。」