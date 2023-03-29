「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

▲部分退役將領無視軍方勸阻，在2014年間組團到中國參加黃埔活動。圖為中國全國政協主席俞正聲（右）與前聯勤副總司令羅文山中將（左1）、前國防大學校長夏瀛洲上將（左2）、前國防部副部長王文燮上將（左3）等人握手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3月17日，高雄地檢署偵結台聯前立委羅志明與海軍前少將夏復翔，涉遭中共吸收在台發展共諜組識案，查出2人從2013年起，共慫恿48名高階退役將領赴中國13趟、接受落地招待達194人次。期間，中共更以黃埔同學會球敘等名目，趁機宣揚「一國兩制」「祖國統一」等統戰理念，嚴重危害國家安全。

全案移審高雄地院後，法官以逃亡及串證之虞，裁定2人繼續羈押。本刊掌握，對岸除了透過羅志明與夏復翔鎖定少將以上層級退將，赴中國接受統戰洗腦外，更驚人的是，中共還將滲透目標指向更有影響力的政治人物，包括向來堅持台灣本土路線的綠營重量級人士、前副總統呂秀蓮，竟也在鎖定吸收的名單中。

▲羅志明（左3）穿梭兩岸，除與中方統戰人員密集往來，還遭滲透在台發展共諜組織。

偵訊時羅志明與夏復翔一再抗辯稱，邀約退將赴中國球敘是單純的民間交流，但包括對岸鎖定呂秀蓮，要羅邀約呂赴中參訪等，顯然都是有計畫地對特定人物進行滲透布建，因此，兩人的說詞並未被院檢採信。

▲中共利用情治人員舉辦兩岸退役將領高爾夫球賽聯誼，暗地裡大搞統戰。



檢調查出，羅志明早年參加高爾夫球賽時即認識李鷹，10年前羅擔任台鹽轉投資的廈門子公司董事長後，李鷹吸收羅成為下線，幫羅在中國各地推廣銷售台鹽礦泉水及化妝品等業務，2人進而發展成為好友。

檢調長期布線監控，發現羅志明對夏復翔說：「我跟你講，你這樣啦，就是都將軍就好，盡量是中將啦。」之後，羅、夏2人分頭引介多位退將赴中，過程中夏復翔還一再要求當事人低調，多次強調「這個官方在安排，請不要談論」等語。部分退將過去身居要職，不乏各軍種司令，對於軍事機密瞭如指掌，竟呼朋引伴報名參加，甚至帶老婆同行，中共伺機派人進行統戰。

▲退役少將夏復翔遭控在台發展共諜組織，涉違反國安法遭收押。

由於球敘活動舉辦了近10年，有台籍退將幾乎團團報名，例如曾任海軍遼陽艦艦長，與國安局一組組長的前少將官本鯤參加10次為最多，讓檢調吃驚的是，官本鯤與中方人員交流時，曾拿到廈門市人民政府第五辦公室主任劉煒陽、海峽會駐澳門辦事處主任王憲，以及珠海市委台灣工作辦公室主任、兼珠海市人民政府台灣事務局局長曾谷等人的名片。

劉煒陽為中共情治人員，23年前曾吸收時任海軍大氣海洋局中校政戰處長張祉鑫，在台發展共諜組織，張被控在服役期間加入共產黨，且收受3,900美元報酬，欲為中共蒐集海軍機密，並引介在職軍官與對岸接觸，所幸在交付機密前被逮。2014年底遭判15年定讞，直到去年才獲假釋出獄，未料，當年害他付出慘痛代價的劉煒陽，如今已升官成中共情報幹部，仍在中國肆無忌憚地接觸台籍退將。

▲前海軍大氣海洋局中校政戰處長張祉鑫遭共諜吸收被判刑15年定讞，去年假釋出獄。

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